Η Θύελλα «κόλλησε» στην ισοπαλία με τον Πανθουριακό

Η Θύελλα «κόλλησε» στην ισοπαλία με τον Πανθουριακό
28 Σεπ. 2025 17:57
Pelop News

Ευκαιρία για να κάνει το 2Χ2 έχασε σήμερα η ομάδα της Θύελλας Πατρών η οποία ήρθε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας, με τον Πανθουριακό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Λέμε ευκαιρία γιατί οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 57΄ λόγω αποβολής με κόκκινη του Κωστέα λόγω εξύβρισης στον ρέφερι και η πατρινή ομάδα είχε ευκαιρίες για να πάρει το «διπλό».

ΘΥΕΛΛΑ (Σπηλιόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Κ. Κουτσαντώνης, Σουγλέρης (89’  Ν. Βλασόπουλος), Σκεπετάρη, Πιστικός, Πανίτσας (Αχ. Κουτσαντώνης), Σκούρτα (54΄ Ντίνος), Θεοδωρακόπουλος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Ακρίβεια χωρίς φρένο: Γιατί οι τιμές δεν πέφτουν;
17:59 Ν. Ανδρουλάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το περιβάλλον τον πρωθυπουργού γνώριζε τα πάντα…
17:57 Η Θύελλα «κόλλησε» στην ισοπαλία με τον Πανθουριακό
17:48 Σ. Φάμελλος για «νέες αποκαλύψεις» για ΟΠΕΚΕΠΕ: Το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε, μεθόδευε και συμμετείχε
17:44 Ινδία: Σοκαριστική δολοφονία 5χρονου, 25χρονος το αποκεφάλισε μπροστά στη μάνα του – Λιντσαρίστηκε ο δράστης από κατοίκους
17:40 Ποιο ελληνικό «χωριό» μπήκε στο top 50 του Forbes με τα πιο όμορφα χωριά στον κόσμο
17:30 Πάτρα: Η ακρίβεια διώχνει τους φοιτητές
17:26 Κέρκυρα: Επιτυχής διάσωση δύο Σκωτσέζων τουριστών από χαράδρα
17:21 Αλ. Χαρίτσης: «Οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών μέσα στο γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού»
17:14 Στ. Κασσελάκης: «Επιβεβαιώνεται η συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης στο Μέγαρο Μαξίμου»!
17:13 Καιρός: Σε ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας έπεσε η περισσότερη βροχή
17:07 Τότε θα γίνει το παιχνίδι Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος
17:04 Κρεμλίνο κατά Ζελένσκι για τον πόλεμο-Γιατί τον κατηγορεί
16:54 Δοκιμές στο φιλικό γυναικών ανάμεσα σε ΝΟΠ και ΝΕΠ
16:42 ΚΟΚ: Οδηγείς κι έχεις σακούλες με ψώνια στο πίσω κάθισμα; Πρόστιμο
16:31 Ανοιξε πυρ ο Καλλιάνος κατά μετεωρολόγων για την «τρομοκρατική πρόβλεψη» για πολύ ακραίο καιρό
16:24 Τ-shirt για όλα τα γούστα στον Ημιμαραθωνιο «Φ. Τσιμιγκάτος»
16:12 Νέα Υόρκη: Περιέγραψε live πώς στραγγάλισε τους γονείς του πριν 8 χρόνια για να τους…ανακουφίσει!
16:05 Η Ελλάδα θα απαγορέψει τα social media σε ανήλικους κάτω των 15
15:56 «Ψηφιακά υδρόμετρα»: Αρωμα σκανδάλου 300 εκατ. ευρώ από τους Δήμους ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ