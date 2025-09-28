Η Θύελλα «κόλλησε» στην ισοπαλία με τον Πανθουριακό

Ευκαιρία για να κάνει το 2Χ2 έχασε σήμερα η ομάδα της Θύελλας Πατρών η οποία ήρθε ισόπαλη 0-0 εκτός έδρας, με τον Πανθουριακό, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής.

Λέμε ευκαιρία γιατί οι γηπεδούχοι έπαιζαν με 10 παίκτες από το 57΄ λόγω αποβολής με κόκκινη του Κωστέα λόγω εξύβρισης στον ρέφερι και η πατρινή ομάδα είχε ευκαιρίες για να πάρει το «διπλό».

ΘΥΕΛΛΑ (Σπηλιόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Κ. Κουτσαντώνης, Σουγλέρης (89’ Ν. Βλασόπουλος), Σκεπετάρη, Πιστικός, Πανίτσας (Αχ. Κουτσαντώνης), Σκούρτα (54΄ Ντίνος), Θεοδωρακόπουλος.

