Η τοιχογραφία του Κλεομένη Κωστόπουλου διεκδικεί τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο – Μοναδική ελληνική συμμετοχή στα Best Murals of the World 2025

Η τοιχογραφία «Καλαμάτα», αφιερωμένη στη μορφή της Μαρία Κάλλας, συνεχίζει τη διεθνή της πορεία, διεκδικώντας πλέον τον τίτλο της καλύτερης τοιχογραφίας στον κόσμο για το 2025. Μετά την πρωτιά στα διεθνή “Best of November” του Street Art Cities, το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου (KLE)βσδασδ βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες υποψηφιότητες της χρονιάς, εκπροσωπώντας αποκλειστικά την Ελλάδα σε έναν θεσμό με παγκόσμια απήχηση.

Από τη μηνιαία διάκριση στην παγκόσμια κορυφή

Η «Καλαμάτα» έχει ήδη αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη διεθνή κοινότητα της αστικής τέχνης. Τον Νοέμβριο αναδείχθηκε καλύτερη τοιχογραφία παγκοσμίως για τον μήνα, συγκεντρώνοντας τις περισσότερες ψήφους του κοινού και ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε εκατοντάδες έργα από πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η διάκριση αυτή άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή της στην τελική ετήσια ψηφοφορία του Street Art Cities.

Μοναδική ελληνική παρουσία στον θεσμό

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά το γεγονός ότι το έργο του Κλεομένη Κωστόπουλου αποτελεί τη μοναδική ελληνική συμμετοχή, όχι μόνο στη φετινή ψηφοφορία αλλά συνολικά στον θεσμό Best Mural of the World. Η παρουσία αυτή προσδίδει διεθνή ορατότητα στη σύγχρονη ελληνική street art σκηνή, αναδεικνύοντας τη δυναμική της και τη θέση της στον παγκόσμιο καλλιτεχνικό χάρτη.

Ένα έργο με παγκόσμιο συμβολισμό

Η επιλογή της μορφής της Μαρίας Κάλλας, ενός παγκόσμιου πολιτιστικού συμβόλου, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη εικαστική γραφή του KLE, συνέβαλε καθοριστικά στη διεθνή απήχηση του έργου. Η τοιχογραφία λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη αστική τέχνη, προσφέροντας ένα ισχυρό, αναγνωρίσιμο εικαστικό αποτύπωμα.

Ανοιχτή η ψηφοφορία μέχρι 31 Ιανουαρίου

Η ψηφοφορία για το Best Mural of the World 2025 παραμένει ανοιχτή έως τις 31 Ιανουαρίου, με το κοινό από όλο τον κόσμο να καλείται να στηρίξει τα έργα που ξεχωρίζουν για την καλλιτεχνική τους αξία, την τεχνική αρτιότητα και το μήνυμά τους. Η «Καλαμάτα» συνεχίζει δυναμικά, φιλοδοξώντας να προσθέσει μία ακόμη σημαντική διεθνή διάκριση τόσο στον δημιουργό της όσο και στον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Τα ετήσια “Best Of Awards” του Street Art Cities θεωρούνται από τους σημαντικότερους θεσμούς ανάδειξης της παγκόσμιας street art, καταγράφοντας κάθε χρόνο τις τάσεις, τους δημιουργούς και τα έργα που αφήνουν το πιο ισχυρό αποτύπωμα στις πόλεις του κόσμου.

Η φόρμα ψηφοφορίας είναι διαθέσιμη εδώ

