Η Τουρκία μειώνει τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία με τις ΗΠΑ να αυστηροποιούν τις κυρώσεις

Τα διυλιστήρια πετρελαίου της Τουρκίας άρχισαν να μειώνουν τις αγορές ρωσικού αργού πετρελαίου μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους δύο κορυφαίους παραγωγούς πετρελαίου της Μόσχας και αντ’ αυτού αναζητούν επιπλέον βαρέλια από χώρες όπως το Ιράκ, η Λιβύη, η Σαουδική Αραβία και το Καζακστάν.

Η κίνηση αυτή έγινε μετά την ένταξη στη μαύρη λίστα των ΗΠΑ της κρατικής Rosneft PJSC και του ρωσικού πετρελαϊκού γίγαντα Lukoil PJSC , γεγονός που ώθησε την Turkiye Petrol Rafineleri AS και την Star Rafineri AS του Αζερμπαϊτζάν, η οποία ανήκει στην Socar, να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν το ευαίσθητο ζήτημα, σύμφωνα με το bloomberg.

Η Τουρκία, ο τρίτος μεγαλύτερος αγοραστής ρωσικού πετρελαίου, δέχθηκε πιέσεις από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Σεπτέμβριο — πριν από την ανακοίνωση των μέτρων — να περιορίσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Μόσχα.

Η κυβέρνηση στην Άγκυρα έχει αποφασίσει ότι τώρα πρέπει να ενωθεί με τους δυτικούς συμμάχους στην προσπάθεια να περιορίσει τις αγορές πετρελαίου, ώστε να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανέφεραν οι πηγές. Ωστόσο, η Τουρκία δεν είναι σε θέση – και δεν σχεδιάζει – να σταματήσει πλήρως την αγορά ρωσικού πετρελαίου, ανέφεραν.

Ωστόσο, τα τουρκικά διυλιστήρια αναζητούν ολοένα και περισσότερο αργό πετρέλαιο με παρόμοια βαρύτητα και πυκνότητα με το ρωσικό πετρέλαιο, σύμφωνα με την πολιτική της Τουρκίας για διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων, ανέφεραν οι πηγές. Δεν ανέφεραν πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η πτώση.

Οι έμποροι πετρελαίου εξακολουθούν να αξιολογούν τον αντίκτυπο που θα έχουν οι κυρώσεις κατά της Rosneft και της Lukoil. Υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ινδικά εργοστάσια έχουν μειώσει την παραγωγή τους και κάποια επιφυλακτικότητα από την Κίνα, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ είναι επιφυλακτική σχετικά με τα βήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια εφοδιασμού.

Η Τουρκία ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την επέκταση των δραστηριοτήτων εξερεύνησης της κρατικής TPAO στη Λιβύη, η οποία θα μπορούσε να γίνει σημαντικός προμηθευτής μαζί με το Ιράκ και το Καζακστάν, ανέφεραν. Ορισμένες άλλες χώρες από την Αφρική έως τη Νότια Αμερική ενδέχεται επίσης να αυξήσουν τις εξαγωγές προς την Τουρκία, πρόσθεσαν οι ίδιες πηγές.

Δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία για μείωση της παρακολούθησης των δεξαμενόπλοιων, γεγονός που δείχνει ότι οι ροές του ναυαρχικού ρωσικού αργού πετρελαίου Urals προς την Τουρκία αυξήθηκαν τον Οκτώβριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ωστόσο, οι αγοραστές έχουν προθεσμία έως τις 21 Νοεμβρίου για να ολοκληρώσουν τις αγορές τους, παραμένοντας παράλληλα σε συμμόρφωση με τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Η Tupras και η SOCAR δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα για σχολιασμό. Το υπουργείο Ενέργειας της Τουρκίας δεν απάντησε σε αιτήματα για σχολιασμό.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



