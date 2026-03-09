Η Τουρκία στέλνει F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου

Την ανάπτυξη έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 καθώς και συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, αναφέροντας ότι η κίνηση εντάσσεται σε μέτρα που αφορούν την ασφάλεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας και την προστασία στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Άγκυρας, η συγκεκριμένη ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχεδιασμού που, όπως αναφέρεται, αποσκοπεί στη σταδιακή ενίσχυση της ασφάλειας της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Όπως επισημαίνεται, τα μαχητικά αεροσκάφη και τα συστήματα αεράμυνας αναπτύχθηκαν από σήμερα στα κατεχόμενα.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει επίσης ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον ενέργειες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο αναμένεται να βρεθούν σήμερα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Μετά τη συνάντησή τους προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία των τριών ηγετών στην Κύπρο πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται επίσης η άφιξη της ιταλικής φρεγάτας «Federico Martinengo», ενώ στην περιοχή αναμένεται και το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει στην Κύπρο τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16.

#BREAKING 6 F-16 Fighting Falcon jets, air defense systems deployed to Turkish Republic of Northern Cyprus from Monday under phased plan to boost security: Turkish Defense Ministry pic.twitter.com/WatlJVn7Bo — Anadolu English (@anadoluagency) March 9, 2026

