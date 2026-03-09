Η Τουρκία στέλνει F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου

Εξελίξεις καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με νέες κινήσεις σε στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο που παρακολουθούνται στενά από τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η Τουρκία στέλνει F-16 και συστήματα αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου
09 Μαρ. 2026 9:44
Pelop News

Την ανάπτυξη έξι μαχητικών αεροσκαφών F-16 καθώς και συστημάτων αεράμυνας στα κατεχόμενα της Κύπρου ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, αναφέροντας ότι η κίνηση εντάσσεται σε μέτρα που αφορούν την ασφάλεια της τουρκοκυπριακής κοινότητας και την προστασία στρατηγικών εγκαταστάσεων στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Άγκυρας, η συγκεκριμένη ανάπτυξη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο σχεδιασμού που, όπως αναφέρεται, αποσκοπεί στη σταδιακή ενίσχυση της ασφάλειας της λεγόμενης «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου». Όπως επισημαίνεται, τα μαχητικά αεροσκάφη και τα συστήματα αεράμυνας αναπτύχθηκαν από σήμερα στα κατεχόμενα.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει επίσης ότι η Άγκυρα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ενδέχεται να υπάρξουν επιπλέον ενέργειες εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο αναμένεται να βρεθούν σήμερα ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν. Μετά τη συνάντησή τους προβλέπεται να πραγματοποιηθούν κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Η παρουσία των τριών ηγετών στην Κύπρο πραγματοποιείται σε μια περίοδο αυξημένης κινητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται επίσης η άφιξη της ιταλικής φρεγάτας «Federico Martinengo», ενώ στην περιοχή αναμένεται και το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ Ντε Γκωλ».

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη αναπτύξει στην Κύπρο τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», καθώς και τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:21 Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος γιατρός – Τι υποστηρίζει η υπεράσπισή του
12:15 Η διατροφή στο μικροσκόπιο για τον θυμό και την ένταση στην εφηβεία
12:13 Δώρο Πάσχα 2026: Πότε καταβάλλεται και πώς υπολογίζεται
12:11 Κυλλήνη: Πρώτη δοκιμαστική πτήση υδροπλάνου – Στον χάρτη της θαλάσσιας αεροπλοΐας το λιμάνι
12:03 ΔΝΤ για Μέση Ανατολή: Οι κυβερνήσεις πρέπει να προετοιμαστούν για το απρόβλεπτο
12:01 Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης στη φρεγάτα «Κίμων» ανοιχτά της Κύπρου – Μήνυμα στην σκιά της έντασης στη Μέση Ανατολή
12:00 Υπόθεση συνταξιούχου μαιευτήρα: Ο ιατρικός κόσμος εκφράζει τον αποτροπιασμό του και ζητά παραδειγματική τιμωρία
11:57 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω έργων στο οδόστρωμα
11:53 Μπραντ Πιτ και Ινές ντε Ραμόν στο Λαύριο για τα γυρίσματα του «The Riders»
11:46 Συντάξεις Απριλίου 2026: Ποιοι πληρώνονται πρώτοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα
11:44 Πάτρα: Ημερίδα για τη βία και την παραβατικότητα των εφήβων στο 1ο Γενικό Λύκειο
11:40 Διευρύνεται η έρευνα για τη φωτιά στο Κραν-Μοντανά – Στο μικροσκόπιο και ο δήμαρχος
11:40 Χανιά: 51χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε δέντρο – Είχε αφήσει βίντεο πριν το τέλος
11:36 Χριστοδουλίδης: «Ό,τι κι αν φέρει η Τουρκία στην Κύπρο, παραμένει κατοχική δύναμη»
11:32 Στα δικαστήρια ο Πέτρος Φιλιππίδης – Αναβλήθηκε η δίκη της μήνυσης κατά της πρώτης καταγγέλουσας
11:32 Μάρτιος με υποχρεώσεις: Ποιες προθεσμίες λήγουν άμεσα για επιχειρήσεις και αγρότες
11:28 Σεισμός 5,3 Ρίχτερ στη Θεσπρωτία: «Σμηνοσειρά» βλέπει ο Λέκκας – Θα συνεχιστούν οι δονήσεις
11:24 Πάτρα: Κυκλοφορούσε με αυτοκίνητο χωρίς στοιχεία και «δανεικές» πινακίδες
11:19 Αίγιο: Έκλεψαν οχήματα φορτωμένα με σίδερα και πήγαν να τα πουλήσουν σε μάντρα
11:18 Κινητές επικοινωνίες: ο κλάδος που ξεπερνά την τεχνολογία και μετατρέπεται σε μοχλό ισχύος
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ