Η «τυχαία» διαρροή ότι ελέγχεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης προκαλεί ερωτήματα

Των κυβερνητικών δηλώσεων για παράλογες απαιτήσεις των αγροτών, «αδιαλλαξία» και των προσπαθειών ενεργοποίησης του κοινωνικού αυτοματισμού και συκοφάντησης του αγώνα τους, ακολούθησε, σήμερα Κυριακή, η διαρροή ότι στη λίστα με ύποπτα ΑΦΜ για τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φέρεται να βρίσκεται και ο αγροτοσυνδικαλιστής από τη βόρεια Ελλάδα Κωνσταντίνος Ανεστίδης, που ανήκει στο μπλόκο των Μαλγάρων.

Οπως αναφέρει το in.gr, σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής ερευνάται από το ελληνικό FBI για επιδοτήσεις ύψους 122.765,04 ευρώ που πήρε στο παρελθόν για 16 αγροτεμάχια, στα οποία βρέθηκαν αναντιστοιχίες στις δηλώσεις.

Το γεγονός ότι ο έλεγχος του κ. Ανεστίδη, τόσο καιρό δεν είχε γνωστοποιηθεί και ξαφνικά, την ώρα που φούντωσαν τα μπλόκα, διαρρέεται ότι ελέγχεται προκαλεί πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά το τάιμινγκ, επισημαίνουν γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές, που σύμφωνα με πληροφορίες ερευνούν ήδη το ζήτημα.

Πάντως η πολυετής και επιτυχής δραστηριότητα του κ. Ανεστίδη που είναι από τους μεγαλύτερους ορυζοπαραγωγούς στην περιοχή και οι διαβεβαιώσεις του ίδιου ότι δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό και θα προσκομίσει όλα τα στοιχεία, αντιμετωπίζονται θετικά.

Ενδιαφέρον δε στοιχείο που προσθέτουν, συνδέοντας το εμμέσως με την στιγμή της δημοσιοποίησης του ελέγχου του κ. Ανεστίδη, είναι ότι όλο αυτό το διάστημα, από το Μαξίμου τον προσέγγιζαν, προκειμένου να μεσολαβήσει για «σπάσει» το μπλόκο στα Μάλγαρα, κάτι που δεν επετεύχθη.

Ο ίδιος ο – προσκείμενος στη ΝΔ – 72χρονος ορυζοπαραγωγός πάντως αρνείται τις κατηγορίες.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά από προτεραιοποιημένο έλεγχο των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης, ο οποίος φέρεται να βασίστηκε σε δύο βασικά κριτήρια: αφενός την υποβολή αναληθών δηλώσεων αγροτεμαχίων και αφετέρου το ύψος της καταβληθείσας επιδότησης, το οποίο ξεπερνούσε τις 10.000 ευρώ. Μέσα από αυτή τη διαδικασία ταυτοποιήθηκε το ΑΦΜ που αντιστοιχεί στον Κωνσταντίνο Ανεστίδη, όπως διέρρευσε.

Ακολούθως, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε ενδελεχή και αναλυτικό έλεγχο των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης που είχε υποβάλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη από το 2019 έως και το 2024. Στο πλαίσιο του ελέγχου εξετάστηκε διεξοδικά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων που είχαν δηλωθεί ως καλλιεργούμενες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αντίστοιχης οικονομικής ενίσχυσης.

Σύμφωνα πάντα με όσα έχουν διαρρεύσει, από την εξέταση των στοιχείων προέκυψε αναντιστοιχία μεταξύ των δεδομένων της κτηματογράφησης και της δηλωθείσας ιδιοκτησίας για συνολικά 16 αγροτεμάχια. Τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια είχαν δηλωθεί στις αιτήσεις των ετών 2019 έως 2024 είτε ως ιδιόκτητα είτε ως μισθωμένα.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνθηκαν εγγράφως στον Οργανισμό Πληρωμών, ζητώντας τον ακριβή προσδιορισμό των ποσών που είχαν καταβληθεί για τα εν λόγω αγροτεμάχια. Έγινε γνωστό ότι ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης έλαβε για τα 16 αυτά αγροτεμάχια συνολική οικονομική ενίσχυση ύψους 122.765,04 ευρώ.

Παράλληλα, από τα ίδια στοιχεία προκύπτει ότι το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων που φέρεται να εισέπραξε ο ελεγχόμενος για ολόκληρη την περίοδο από το 2019 έως και το 2024 ανήλθε σε 210.550,22 ευρώ.

Σύμφωνα με τα αρχεία του Οργανισμού Πληρωμών, ο Κωνσταντίνος Ανεστίδης φέρεται να υπέβαλε και για το έτος 2025 νέα Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης, στην οποία δήλωσε συνολικά 17 αγροτεμάχια. Η συντριπτική πλειονότητα των αγροτεμαχίων αυτών ταυτίζεται με εκτάσεις που είχαν δηλωθεί και κατά τα προηγούμενα έτη, για τις οποίες όπως διαρρέεται, έχουν ήδη προκύψει ισχυρές ενδείξεις ψευδούς δήλωσης.

Πηγή in.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



