Η Βασίλισσα Ελισάβετ «αφήνει» το Μπάκιγχαμ – Θα ζήσει μόνιμα στο Κάστρο του Ουίνσδορ

Η νέα μόνιμη κατοικία της Βασίλισσας Ελισάβετ, μετά την περιπέτειά της με τον κορωνοϊό θα είναι το Κάστρο του Ουίνσδορ.

Η μονάρχης δεν έχει σκοπό να γυρίσει ξανά στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail. Μάλιστα, η τελευταία νύχτα που πέρασε εκεί υπολογίζεται πως ήταν τον Μάρτιο του 2020.

Πλέον, θα ζει μόνιμα στο κάστρο του Ουίνσδορ και όπως αναφέρει το δημοσίευμα, θα «εργάζεται από το σπίτι», καθώς θα δέχεται όλες τις επίσημες επισκέψεις, όπως τους αξιωματούχους, στο σπίτι της στο Μπέρκσαϊρ.

Αναφέρεται επίσης, πως οι βασιλικοί σύμβουλοι θέλουν να περιορίσουν τα ταξίδια της Βασίλισσας, αφού και η ίδια παραδέχτηκε ότι αισθάνεται αδύναμη πλέον.

«Όπως μπορείτε να δείτε, δεν μπορώ να κουνηθώ», ανέφερε η Βασίλισσα Ελισάβετ, κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης συνομιλίας της με δύο γραμματείς των Υπηρεσιών Άμυνας.

This week, Buckingham Palace issued another update on Her Majesty the Queen’s condition saying she continues to experience mild cold-like symptoms. The Palace further indicated that the 95-year-old monarch is restricted to light duties at Windsor Castle. #QueenElizabeth #Royal pic.twitter.com/4okgGcrhDm

— WEEK’STOPSTORY (@DBW_BROADCASTIN) March 5, 2022