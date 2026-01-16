Η Βασίλισσα Μαρίζα Φλωράτου στην «Π» – Με καρναβαλικό στ-αίμα

Η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου πέρασε χθες την πόρτα του Μεγάρου της «Πελοποννήσου», στην οδό Μαιζώνος, και το χαμόγελό της γέμισε αμέσως τον χώρο με φως και λάμψη.

Οι φάκελοι με παλιές εφημερίδες, τα ράφια με τις φωτογραφίες των σημαντικών γεγονότων της πόλης και τα αρχεία με τις παρελάσεις του Πατρινού Καρναβαλιού ξύπνησαν μέσα της μνήμες και συναισθήματα, καθώς περιεργαζόταν κάθε λεπτομέρεια με έντονο ενδιαφέρον. «Κάθε σελίδα εδώ κρύβει μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί» σχολίασε, καθώς άφηνε τα δάχτυλά της να γλιστρήσουν πάνω στο χαρτί, με τα μάτια της να λάμπουν από περιέργεια και ενθουσιασμό.

Καθώς προχωρούσε στους διαδρόμους, συνομιλούσε με τους δημοσιογράφους και τους τεχνικούς που την υποδέχτηκαν θερμά. Η κουβεντούλα κυλούσε ζεστή και αυθόρμητη, με γέλια να γεμίζουν τον χώρο, σαν μικρά καρναβαλικά πυροτεχνήματα. Η ίδια μοιραζόταν σκέψεις για την προσωπική της σχέση με το καρναβάλι: «Το καρναβάλι ρέει στο DNA μου» είπε, εξηγώντας πώς η συμμετοχή της ως Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 δεν είναι απλά μια τιμητική θέση, αλλά η εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου. Παράλληλα, προέτρεψε τα νέα κορίτσια να τολμήσουν: «Η εμπειρία είναι υπέροχη, ακόμα και η διαδικασία της συνέντευξης» τόνισε, χαμογελώντας αυθόρμητα.

Η παρουσία της Μαρίζας μετέτρεψε τον χώρο σε μια μικρή γιορτή, όπου η χαρά ήταν μεταδοτική. Θέλει να είναι μια Βασίλισσα προσιτή, αυθεντική και ενεργή: «Θέλω να είμαι δίπλα στον κόσμο, να μοιραστώ τη χαρά και να δείξω ότι η γιορτή είναι για όλους» ανέφερε. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην ασφάλεια και την υπεύθυνη διασκέδαση: «Η χαρά του καρναβαλιού δεν χρειάζεται καταχρήσεις. Το πιο σημαντικό είναι το ίδιο το καρναβάλι».

Μιλώντας για τα ιδανικά χαρακτηριστικά της, η ίδια εξηγεί ότι θέλει να αφήσει ένα ζωντανό αποτύπωμα: προσιτή, ενεργή, γεμάτη θετική ενέργεια και αυθεντικότητα, ενθαρρύνοντας την ελευθερία της έκφρασης και τη συλλογικότητα. Η εμπειρία για τα κορίτσια που ονειρεύονται τον ρόλο της Βασίλισσας, λέει, είναι μοναδική και αξίζει να τη διεκδικήσουν: «Ακόμα κι αν δεν τα καταφέρουν με την πρώτη, να ξαναπροσπαθήσουν. Είναι μια εμπειρία που αξίζει κάθε στιγμή».

Καθώς η περιήγησή της έφτανε στο τέλος, η Μαρίζα στάθηκε για λίγο μπροστά στα αρχεία, χαμογελώντας νοσταλγικά. Κάθε φάκελος, κάθε φωτογραφία, κάθε χαμόγελο των ανθρώπων που γνώρισε ζωντάνευε μπροστά της, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν. Σαν Βασίλισσα, δεν φαντάζεται τον εαυτό της απλώς ως μια φιγούρα πάνω σε άρμα, θέλει να γίνει ο ζωντανός σύνδεσμος ανάμεσα στην παράδοση, την πόλη και τους ανθρώπους που αγαπούν το καρναβάλι. Με την παρουσία της, επιθυμεί να αφήσει ένα ανεξίτηλο αποτύπωμα χαράς, ελευθερίας και αυθεντικής γιορτής, ενσαρκώνοντας την καρδιά και την ψυχή του Πατρινού Καρναβαλιού.

Οπως είπε, η σχέση της με το Καρναβάλι ξεκίνησε πριν ακόμα γεννηθεί, καθώς η μητέρα της συμμετείχε ενεργά στο καρναβάλι όταν ήταν έγκυος στην ίδια, αλλά και στον αδερφό της. Για τον λόγο αυτό, δηλώνει ότι γεννήθηκε μέσα στο καρναβάλι.

Παραδέχθηκε, μάλιστα, ότι από μικρή ηλικία έτρεφε μεγάλο θαυμασμό για τον θεσμό της Βασίλισσας και φανταζόταν τον εαυτό της σε αυτόν τον ρόλο.

Συνολικά, όπως τόνισε, η σχέση της με το καρναβάλι δεν είναι απλώς μια περιστασιακή συμμετοχή, αλλά μια βιωματική ταυτότητα που ξεκινά από την οικογένειά της και κορυφώνεται με την τωρινή της παρουσία ως Βασίλισσα.

