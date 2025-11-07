«Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά»: Το χωριό των Βοριζίων σε σοκ μετά την αιματοχυσία

Άδειοι δρόμοι, χαμηλές φωνές και ένα χωριό παγωμένο από τον φόβο. Στα Βορίζια του Ηρακλείου, οι πληγές της αιματοχυσίας του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου παραμένουν ανοιχτές, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν τις συλλήψεις και τις έρευνες για να εντοπιστούν όλοι οι υπεύθυνοι της φονικής σύγκρουσης που συγκλόνισε την Κρήτη.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ, ο παππούς της οικογένειας Φραγκιαδάκη, με συγκρατημένη φωνή, αποκάλυψε ότι η γυναίκα του ανήκει στην οικογένεια Καργάκη, υπογραμμίζοντας έτσι πόσο βαθιά δεμένες είναι οι δύο οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες.

«Εύχομαι αυτό το επεισόδιο να είναι το τελευταίο», είπε χαρακτηριστικά. «Η ιδέα μου είναι ότι η αστυνομία πρέπει να είναι μόνιμα εδώ, να κάνει περιπολίες μέρα και νύχτα. Αν υπήρχε παρουσία, δεν θα είχαν γίνει όλα αυτά. Όπως και το 1955, που είχαμε πέντε νεκρούς και δεκαπέντε τραυματίες».

Ο ηλικιωμένος κάτοικος δεν έκρυψε την απαισιοδοξία του για την ειρήνευση στο χωριό: «Η βεντέτα θα τελειώσει μόνο με παντρειά. Οι Καργάκηδες έχουν βαφτίσει παιδιά των Φραγκιαδάκηδων, κι όμως φτάσαμε πάλι εδώ. Μόνο με γάμο θα γίνει σασμός – με τίποτα άλλο».





Οι εξελίξεις της έρευνας

Την ίδια ώρα, η αστυνομία συνεχίζει την προανάκριση για τη φονική συμπλοκή. Δύο τραυματίες, 25 και 30 ετών, που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους, καθώς φέρονται να συμμετείχαν στο αιματηρό περιστατικό. Οι δύο άνδρες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το σοκαριστικό βίντεο που εστάλη ανώνυμα στις Αρχές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το υλικό δείχνει έναν άνδρα να πυροβολεί από ταράτσα με Καλάσνικοφ. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, πρόκειται για τον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου νεκρού, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 56χρονης νοσηλεύτριας, καθώς η σφαίρα που την τραυμάτισε θανάσιμα φαίνεται να προήλθε από πυρά που ρίχτηκαν από ψηλά.

Οι δύο άνδρες που έχουν ταυτοποιηθεί στο βίντεο φέρονται να είναι ο δράστης και ο 48χρονος ξάδερφός του, οι οποίοι συμμετείχαν στη συμπλοκή. Οι προσωρινά κρατούμενοι που βρίσκονται στο νοσοκομείο είναι συγγενείς της 56χρονης γυναίκας που έχασε τη ζωή της στο αιματηρό περιστατικό.

Τα Βορίζια παραμένουν μουδιασμένα, με τους κατοίκους να ζουν μέσα σε ένα κλίμα αγωνίας και καχυποψίας. Η παρουσία της αστυνομίας έχει ενισχυθεί, όμως ο φόβος για νέα επεισόδια παραμένει. Στο χωριό, οι παλιοί μιλούν για «κύκλο αίματος» που επανήλθε μετά από δεκαετίες, ελπίζοντας —όπως λένε— «να είναι η τελευταία φορά».

