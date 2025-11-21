Η βροχή «έπνιξε» τα Λεπιανά Άρτας, αυτές είναι οι 8 περιοχές που υπέφεραν από τις καταιγίδες!

Πραγματικά ήταν πολύ μεγάλα τα ύψη βροχής, που κατέγραψε το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σημειώθηκαν στην Ήπειρο σήμερα (21/11/2025). Στα Λεπιανά της Άρτας, έπεσε μέσα σε ένα 24ωρο βροχή που αντιστοιχεί σε ένα μήνα.

Η Ήπειρος και η Κέρκυρα δέχονται για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα μεγάλα ύψη βροχής με αποτέλεσμα να υπάρξει κορεσμός των εδαφών και να εκδηλωθούν πλημμύρες αλλά και να γίνουν κατολισθήσεις, όπως σχολίασε μιλώντας στο protothema.gr o διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος.

«Ακραία τιμή»

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο δημοσίευσε χάρτη με τις οκτώ περιοχές όπου καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Ο μεγαλύτερος όγκος βροχής έπεσε στα Λεπιανά Άρτας, 279,6 χιλιοστά, σήμερα Παρασκευή. Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο, τα συγκεκριμένα χιλιοστά αντιστοιχούν σε βροχή ενός μήνα. Ο κ. Λαγουβάρδος δήλωσε στο protothema.gr, πως και για την Ήπειρο όπου είναι μια περιοχή της χώρας στην οποία βρέχει συχνότερα, τα 279,6 χιλιοστά θεωρούνται «ακραία τιμή».

Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της αθροιστικής βροχόπτωσης έως τις 18:30 της Παρασκευής 21/11.

Σημειώνεται ότι λόγω της διακοπής επικοινωνίας με τον σταθμό Πραμάντων Ιωαννίνων το ύψος βροχής που αναφέρεται περιλαμβάνει μόνο την βροχόπτωση έως τις 14:40 και επομένως είναι πολύ πιθανό το ύψος αθροιστικού υετού στον σταθμό να έχει αυξηθεί.

Αναλυτικά οι περιοχές που δέχτηκαν τον μεγαλύτερο όγκο βροχής την Παρασκευή:

Λεπιανά Άρτας: 279,6 χιλιοστά

Τέροβο Ιωαννίνων: 184,6 χιλιοστά

Πεστά Ιωαννίνων: 168,4 χιλιοστά

Επισκοπικό Ιωαννίνων: 144 χιλιοστά

Δερβίζιανα Ιωαννίνων: 138,6

Πρέβεζα: 102,8 χιλιοστά

Δωδώνη: 94,6 χιλιοστά



Στον χάρτη που ακολουθεί παρουσιάζεται η εκτίμηση της θέσης ισχυρών καταιγιδοφόρων κυτάρρων. Αυτά εντοπίζονται ως περιοχές όπου η θερμοκρασία της κορυφής του νέφους (υπολογισμένη από δορυφορικά δεδομένα) είναι χαμηλότερη αυτής της τροπόπαυσης (όπως εκτιμάται από δεδομένα αριθμητικών μοντέλων). Πρόκειται δηλαδή για περιοχές όπου τα ανοδικά ρεύματα της καταιγίδας είναι τόσο ισχυρά ώστε να ξεπερνούν το φράγμα της τροπόπαυσης (overshooting tops). Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ισχυρότερη εν γένει είναι η καταιγίδα. Η χρωματική κλίμακα της θερμοκρασιακής διαφοράς φαίνεται επάνω δεξιά στην εικόνα. Στο παράδειγμα της εικόνας 2 είναι εμφανείς οι περιοχές ισχυρών καταιγίδων στην Ήπειρο και βόρεια της Κεφαλονιάς στις 14:30.



