Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τον Μπραντ Πιτ

Συνεργεία και τεχνικοί εργάζονται αδιάκοπα για την εγκατάσταση ειδικών συστημάτων και τη μεταφορά εξοπλισμού μεγάλων διαστάσεων.

18 Φεβ. 2026 18:27
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι προετοιμασίες στην Ύδρα για τα γυρίσματα της νέας κινηματογραφικής παραγωγής «The Riders», με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ. Το νησί ήδη θυμίζει οργανωμένο κινηματογραφικό πλατό, με αυξημένη δραστηριότητα σε λιμάνι και οικισμό.

Μεταφορά εξοπλισμού και ειδικών σκηνικών

Συνεργεία και τεχνικοί εργάζονται αδιάκοπα για την εγκατάσταση ειδικών συστημάτων και τη μεταφορά εξοπλισμού μεγάλων διαστάσεων. Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιούνται δρομολόγια από τον Πειραιάς προς την Ύδρα με ανοιχτού τύπου ferry boat, από τα οποία εκφορτώνονται μηχανήματα και σκηνικά εντυπωσιακών διαστάσεων.

Εντύπωση έχουν προκαλέσει και ελικοφόρα ταχύπλοα σκάφη, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως σε αβαθή ύδατα ή ελώδεις περιοχές, στοιχείο που ενισχύει το μυστήριο γύρω από τις απαιτήσεις της παραγωγής.

Το νησί αλλάζει όψη

Στενά δρομάκια, πλατείες και χαρακτηριστικά κτίρια μεταμορφώνονται σταδιακά, αξιοποιώντας τη μοναδική αρχιτεκτονική ταυτότητα της Ύδρας. Η παρουσία πολυμελούς συνεργείου έχει ήδη αλλάξει τον ρυθμό της καθημερινότητας, με κατοίκους και επισκέπτες να παρακολουθούν από κοντά τις εργασίες.

Παρά τις εσκεμμένα συγκεχυμένες πληροφορίες που διαρρέουν για το ακριβές πρόγραμμα, ο Μπραντ Πιτ αναμένεται στο νησί στις 20-21 Φεβρουαρίου, με την έναρξη των γυρισμάτων – εκτός απροόπτου – να τοποθετείται στις 21 Φεβρουαρίου. Η διάρκεια των γυρισμάτων εκτιμάται περίπου σε δύο εβδομάδες.

Μάλιστα, σύμφωνα με τοπικά σχόλια, «φέτος στο Υδραίικο Καρναβάλι ο guest star θα είναι ο Μπραντ Πιτ», αποτυπώνοντας το κλίμα ενθουσιασμού που επικρατεί.

Πολυμελές συνεργείο και συμμετοχή Υδραίων

Το ανθρώπινο δυναμικό που θα εγκατασταθεί στο νησί αναμένεται να προσεγγίσει τα 200 άτομα. Παράλληλα, αρκετοί Υδραίοι θα συμμετάσχουν ως κομπάρσοι, μετά από σχετικό κάστινγκ της εταιρείας παραγωγής. Όσοι επιλέχθηκαν μετέβησαν στην Αθήνα για πρόβες και προσαρμογή κοστουμιών.

Για τις ανάγκες της παραγωγής έχουν ήδη μισθωθεί καταστήματα στην προκυμαία, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν είτε ως αποθηκευτικοί χώροι εξοπλισμού είτε ως φυσικά σκηνικά.

Η Ύδρα, με την αυθεντική της αισθητική και την κινηματογραφική της αύρα, ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο διεθνούς ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας μία ακόμη μεγάλη παραγωγή.

