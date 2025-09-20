«Η υπομονή μας εξαντλήθηκε», παράπονα κατοίκων της οδού Ηφαίστου

Με επιστολή τους στην εφημερίδα «Πελοπόννησος», οι κάτοικοι της οδού Ηφαίστου στην Πάτρα καταγγέλλουν ότι εδώ και 15 χρόνια ζουν υπό τις συνέπειες της άναρχης ανάπτυξης των τραπεζοκαθισμάτων από τα καταστήματα εστίασης, με την ανοχή -όπως σημειώνουν- όλων των αρμόδιων φορέων: του Δήμου Πατρέων, της Αστυνομίας και του Υγειονομικού.

«Αντί για έναν χώρο διαβίωσης με σεβασμό στους κατοίκους, βιώνουμε ένα διαρκές πογκρόμ και δίωξη απέναντι στους ανθρώπους που ζουν εδώ. Οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας αγνοούνται συστηματικά» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Κύριο πρόβλημα αποτελεί η ηχορύπανση από το πλήθος των θαμώνων, η οποία -όπως υπογραμμίζουν- επηρεάζει την υγεία τους και διαταράσσει την κοινή ησυχία, συνιστώντας ακόμη και προσβολή της προσωπικότητας.

Υπενθυμίζουν δε ότι μετά την κατάργηση των πταισμάτων στον νέο Ποινικό Κώδικα, η διατάραξη κοινής ησυχίας επανήλθε ως πλημμέλημα.

Παρά τις διαγραμμίσεις που έκανε ο Δήμος από τον Ιούνιο, τον Σεπτέμβριο η κατάσταση, σύμφωνα με τους ίδιους, παραμένει αμετάβλητη. Την ίδια ώρα, ανησυχούν από τα πρόσφατα δημοσιεύματα της «Π», που αναφέρουν ότι ο ΣΚΕΑΝΑ φέρεται να έχει συμφωνήσει με τον Δήμο για παραχώρηση επιπλέον πλάτους στους καταστηματάρχες, κάτι που οι κάτοικοι χαρακτηρίζουν παράνομο, αφού ήδη -όπως τονίζουν- η Πυροσβεστική έχει εξαντλήσει τα όρια του ελεύθερου πλάτους των 3 μέτρων για τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

«Οι πεζόδρομοι ανήκουν σε όλους τους πολίτες, με έμφαση στους ανθρώπους με αναπηρία, στους ηλικιωμένους, στις οικογένειες με παιδιά.

Δεν μπορεί να προτάσσεται το επιχειρηματικό συμφέρον εις βάρος της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής» αναφέρουν στην επιστολή τους, καταλήγοντας: «Η υπομονή μας έχει εξαντληθεί, αλλά συνεχίζουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο: την ηρεμία και την αξιοπρέπεια στην ίδια μας την κατοικία. Μήπως η λύση θα βρεθεί στα δικαστήρια; Ιδωμεν».

