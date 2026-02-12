Η ζωή μετά τη φρίκη: Η Ζιζέλ Πελικό μιλά πρώτη φορά δημόσια – Ο βιασμός, τα σημάδια και ο νέος σύντροφος

Για πρώτη φορά μετά τη δίκη που προκάλεσε διεθνή αίσθηση, η Ζιζέλ Πελικό μίλησε δημόσια για την προσωπική της δοκιμασία, την οικογενειακή της ζωή και τη διαδρομή προς την αποκατάσταση, μετατρέποντας την εμπειρία της σε μήνυμα ενάντια στη σεξουαλική κακοποίηση.

Ζιζέλ Πελικό
12 Φεβ. 2026 11:34
Pelop News

Την πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μετά τη δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία και την παγκόσμια κοινή γνώμη παραχώρησε η Ζιζέλ Πελικό στο δημόσιο κανάλι France 5. Η ίδια είχε αναδειχθεί σε σύμβολο αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, επιλέγοντας να μιλήσει ανοιχτά για τη δραματική προσωπική της εμπειρία.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2024, ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε για τη διοργάνωση σειράς βιασμών εις βάρος της επί σχεδόν δέκα χρόνια, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, ο ίδιος φέρεται να της χορηγούσε υπνωτικές ουσίες και να καλούσε άλλους άνδρες να τη βιάσουν, καταγράφοντας μάλιστα τις πράξεις. Συνολικά πενήντα άνδρες κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό.

Έξω από το δικαστήριο στη νότια Γαλλία, η Πελικό είχε διατυπώσει τη φράση «Η ντροπή πρέπει να αλλάξει πλευρά», η οποία εξελίχθηκε σε σύνθημα και σημείο αναφοράς στη δημόσια συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική κακοποίηση.

Το σοκ της αποκάλυψης

Στη συνέντευξή της, περιέγραψε τη στιγμή που οι αστυνομικοί της αποκάλυψαν την υπόθεση, μιλώντας για έντονο σοκ όταν είδε τις φωτογραφίες που είχαν συγκεντρώσει οι ερευνητές. Όπως ανέφερε, αρχικά δεν αναγνώριζε τον εαυτό της στις εικόνες, ενώ η συνειδητοποίηση της πραγματικότητας υπήρξε εξαιρετικά δύσκολη.

Σημάδια που δεν είχαν ερμηνευτεί τότε

Ανατρέχοντας στο παρελθόν, έκανε λόγο για περιστατικά που σήμερα θεωρεί προειδοποιητικά, χωρίς όμως τότε να τους είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Μεταξύ άλλων, θυμήθηκε έναν ανεξήγητο λεκέ σε ρούχο της αλλά και ένα περιστατικό με ποτό που άλλαξε χρώμα, γεγονότα που εκ των υστέρων απέκτησαν διαφορετική διάσταση.

Η ανάγκη για απαντήσεις

Παρά τη βαριά εμπειρία, η Πελικό δήλωσε ότι σκοπεύει να επισκεφθεί τον πρώην σύζυγό της στη φυλακή, θεωρώντας ότι αυτό αποτελεί μέρος της προσωπικής της διαδικασίας αποκατάστασης. Θέλει, όπως είπε, να τον κοιτάξει και να ζητήσει εξηγήσεις για όσα συνέβησαν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι προσπαθεί να διατηρήσει στη μνήμη της και τις θετικές στιγμές του γάμου τους, παρότι η προδοσία και η οδύνη παραμένουν έντονες.

Οι οικογενειακές σχέσεις μετά την αποκάλυψη

Η υπόθεση επηρέασε βαθιά την οικογενειακή της ζωή. Όπως ανέφερε, η σχέση με την κόρη της βελτιώνεται σταδιακά, ενώ ο γιος της χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστεί τα γεγονότα. Τόνισε ότι μια τραυματική εμπειρία δεν ενώνει απαραίτητα μια οικογένεια, καθώς κάθε μέλος βιώνει διαφορετικά την πραγματικότητα.

Ένα νέο ξεκίνημα

Η Πελικό αποκάλυψε επίσης ότι το 2023 γνώρισε έναν νέο σύντροφο, τον Ζαν Λουπ, γεγονός που —όπως είπε— δεν είχε φανταστεί ότι θα συνέβαινε μετά τα όσα είχε περάσει. Περιέγραψε τη γνωριμία τους ως καθοριστική, καθώς και οι δύο είχαν βιώσει δύσκολες καταστάσεις, κάτι που, όπως ανέφερε, άλλαξε τη ζωή τους.

