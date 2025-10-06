«Η Ζωή σου αξίζει»: Ο συγκλονιστικός Γιάννης Μπρούζος που γράφει γράμματα ζωής και αγάπης στον 7χρονο γιο του

«Αν θέλω κάτι να κρατήσεις, λουλουδάκι μου, από αυτές τις τρέλες και τις φλυαρίες του μπαμπά, είναι τούτο: η Ζωή αξίζει. Η Ζωή Σου αξίζει. Απεριόριστα, αμέτρητα, άπειρα…». Με αυτά τα λόγια κλείνει το βιβλίο του ο Γιάννης Μπρούζος, 41 ετών, εκπαιδευτικός, πατέρας και άνθρωπος που δίνει μια γενναία μάχη με δύο μορφές καρκίνου τελικού σταδίου – μελάνωμα και καρκίνο της γλώσσας.

Μέσα από θεραπείες, επεμβάσεις και διαρκή αβεβαιότητα, ο Γιάννης βρήκε το πιο δυνατό καταφύγιο: τη συγγραφή. Το βιβλίο του, με τίτλο «Τι πραγματικά αξίζει», είναι μια βαθιά εξομολόγηση, ένα γράμμα ζωής και αντίστασης προς τον 7χρονο γιο του, Στέλιο, αλλά και ένα μήνυμα για όλους.

Η παρουσίαση του βιβλίου, που πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του σχολικού συγκροτήματος της Δάφνης, μετατράπηκε σε γιορτή αγάπης και συγκίνησης. Εκατοντάδες άνθρωποι –φίλοι, συνάδελφοι, μαθητές και άγνωστοι που συγκινήθηκαν από την ιστορία του– έσπευσαν να τον συναντήσουν, να τον αγκαλιάσουν και να πάρουν στα χέρια τους ένα βιβλίο που ήδη θεωρείται σύμβολο δύναμης και ανθρωπιάς.

Η αρχή της διαδρομής

«Πριν από τρία χρόνια περίπου, η μητέρα μου είδε μια μαύρη κηλίδα στο πίσω μέρος της πλάτης μου, μια μαύρη ελίτσα», αφηγήθηκε συγκινημένος. «Αποδείχθηκε ότι ήταν κακοήθης όγκος του δέρματος, μελάνωμα. Αφαιρέθηκε στον Άγιο Σάββα, την ημέρα της απεργίας, 9 Νοέμβρη 2022. Αμέσως μετά, πήγα στην πορεία και κράτησα το πανό που γράφει ‘Μας φύτεψαν φόβο, μα φυτρώσαν φτερά’. Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι μπορούσα να μετατρέψω τον φόβο μου σε δύναμη».

Η ασθένεια δεν σταμάτησε εκεί. «Δυστυχώς, ο καρκίνος προχώρησε σε μεταστάσεις και έγινε τελικού σταδίου. Και το Πάσχα εμφανίστηκε κι ένας δεύτερος, στη γλώσσα», είπε. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα γεννήθηκε η ανάγκη να γράψει. «Αποφάσισα να γράψω γράμματα στον Στέλιο, γιατί ένιωσα ότι δεν μπορούσα να είμαι κοντά του όπως θα ήθελα. Σκέφτηκα ότι τουλάχιστον να του αφήσω λόγια για να είμαι πάντα μαζί του».

Η δύναμη του Στέλιου

Παρά την ασθένεια, ο Γιάννης παραμένει φωτεινός και αισιόδοξος. Η πηγή της δύναμής του είναι ο ίδιος ο γιος του. «Η μεγαλύτερη δύναμή μου είναι αυτός. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δύναμη έχει ο Στέλιος. Τα ξέρει όλα, τα ακούει όλα, αλλά δεν τον φοβίζουν».

Ο Γιάννης Μπρούζος δεν γράφει απλώς για να αφήσει μια παρακαταθήκη. Γράφει για να θυμίσει σε όλους αυτό που συχνά ξεχνάμε: πως η ζωή, όσο εύθραυστη κι αν είναι, αξίζει κάθε στιγμή. Και πως, όπως ο ίδιος λέει, «ο φόβος μπορεί να φυτέψει φτερά».

