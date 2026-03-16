ΗΑΕ: Φωτιά στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Φουτζάιρα μετά από επίθεση με drone

Νέα φωτιά ξέσπασε στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα, με τις αρχές να κάνουν λόγο για επίθεση με drone και τις φορτώσεις αργού να διακόπτονται προσωρινά.

16 Μαρ. 2026 11:44
Pelop News

Φωτιά ξέσπασε τη Δευτέρα στη βιομηχανική ζώνη πετρελαίου της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έπειτα από επίθεση με drone, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και πηγές που επικαλείται το Reuters. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας συνέχισαν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters, οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν μετά το χτύπημα. Η Φουτζάιρα αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές αργού των Εμιράτων, καθώς βρίσκεται στον Κόλπο του Ομάν, ακριβώς έξω από τα Στενά του Ορμούζ, και χρησιμοποιείται για τη διακίνηση περίπου 1 εκατομμυρίου βαρελιών Murban ημερησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου.

Δεύτερο σοβαρό περιστατικό μέσα σε λίγες ημέρες

Η νέα πυρκαγιά είναι η δεύτερη σημαντική διαταραχή που καταγράφεται στη Φουτζάιρα μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Το Σάββατο είχε προηγηθεί ακόμη ένα περιστατικό με drone που προκάλεσε φωτιά και οδήγησε σε προσωρινή αναστολή μέρους των φορτώσεων, πριν οι δραστηριότητες ξαναρχίσουν την Κυριακή.

Σε φόντο ευρύτερης περιφερειακής κρίσης

Το νέο πλήγμα έρχεται ενώ η ένταση στη Μέση Ανατολή παραμένει υψηλή και οι ενεργειακές και λιμενικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο θεωρούνται ευάλωτοι στόχοι. Το Reuters σημειώνει ότι η Φουτζάιρα, ως μεγάλος κόμβος αποθήκευσης και εξαγωγής πετρελαίου εκτός του στενού περάσματος του Ορμούζ, έχει αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική σημασία μέσα στο τρέχον περιβάλλον αστάθειας.

