Ιαπωνία: Γιγάντια τρύπα «κατάπιε» φορτηγό, συνεχίζεται η επιχείρηση διάσωσης του οδηγού ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται η αγωνιώδης επιχείρηση διάσωσης οδηγού φορτηγού που παραμένει παγιδευμένος εδώ και 24 ώρες σε γιγαντιαία τρύπα που σχηματίστηκε ξαφνικά στο οδόστρωμα, σε προάστιο του Τόκιο.

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην περιοχή Γιασίο, όταν το έδαφος υποχώρησε, δημιουργώντας χάσμα βάθους έξι μέτρων, το οποίο «κατάπιε» ολόκληρο το όχημα. Οι διασώστες κατάφεραν να ανασύρουν το ρυμουλκούμενο του φορτηγού, ωστόσο η καμπίνα με τον οδηγό παραμένει θαμμένη κάτω από το έδαφος.

Οι αρχές ανέφεραν πως η επικοινωνία με τον εγκλωβισμένο οδηγό διατηρήθηκε μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, όμως αργότερα διακόπηκε, καθώς η επιχείρηση διάσωσης έγινε εξαιρετικά επικίνδυνη. Η κατάσταση περιπλέχθηκε περαιτέρω όταν το βράδυ δημιουργήθηκε και δεύτερη καθίζηση κοντά στο σημείο του ατυχήματος, γεγονός που ανάγκασε τις αρχές να απομακρύνουν τους κατοίκους σε ακτίνα 200 μέτρων.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα σε μια δύσκολη επιχείρηση διάσωσης, με τις ασταθείς συνθήκες εδάφους να δυσχεραίνουν τις προσπάθειες. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια της καθίζησης, ενώ η αγωνία για την τύχη του οδηγού κορυφώνεται.

A sinkhole the size of a swimming pool opened up on a busy street in Japan, swallowing a truck and trapping the driver. pic.twitter.com/UocJodb7Qy

— Sky News (@SkyNews) January 28, 2025