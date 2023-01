Ιαπωνία – Ναυάγιο φορτηγού πλοίου: Δεκάδες διασώθηκαν – Οκτώ οι αγνοούμενοι ΒΙΝΤΕΟ

Συνεχίζεται η επιχείρηση για τον εντοπισμό 8 από τους 22 ναυτικούς, μέλη του πληρώματος του φορτηγού πλοίου Jintian, που ανατράπηκε και βυθίστηκε τη νύχτα ανοικτά του νοτιοδυτικού τμήματος του ιαπωνικού αρχιπελάγους, στην Ανατολική Σινική Θάλασσα.

«Συνολικά διασώθηκαν 14 ναυτικοί μέχρι στιγμής. Αγνοούμε ακόμη την κατάσταση και τις εθνικότητές τους» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ιαπωνικού λιμενικού. Ωστόσο έντεκα από τους δεκατέσσερις «δεν έχουν τις αισθήσεις τους», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού λιμενικού σώματος, που ανέσυρε έξι ναυαγούς και τους μετέφερε στο λιμάνι της Ναγκασάκι στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Το φορτηγό, με εκτόπισμα 6.651 τόνων, καταχωρισμένο στον νηογνώμονα του Χονγκ Κονγκ, με πλήρωμα 22 μελών, 14 υπηκόων Κίνας και 8 υπηκόων Μιανμάρ, εξέπεμψε SOS στις 23:15 χθες Τρίτη (στις 16:15 ώρα Ελλάδας), κατά την ιαπωνική ακτοφυλακή. Βρισκόταν σε δυσπρόσιτη περιοχή, περίπου 100 χιλιόμετρα δυτικά από τα απομακρυσμένα και ακατοίκητα νησιά Ντάντζο.

Τρία παραπλέοντα εμπορικά σκάφη μπόρεσαν να διασώσουν μερικούς ναυαγούς, πάντα σύμφωνα με το ιαπωνικό λιμενικό. Αεροσκάφος του λιμενικού της Ιαπωνίας και δυο πλοία του επιχειρούν επιτόπου, ενώ προς την περιοχή κινούνται κι άλλα πλοία από την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση, γνωστοποίησαν οι αρχές σε Τόκιο και Σεούλ.

Ο ιάπωνας κυβερνητικός εκπρόσωπος Χιροκάζου Ματσούνο διευκρίνισε πως ζητήθηκε συνδρομή από κάθε πλοίο, του λιμενικού ή πολεμικού, τόσο της Ιαπωνίας όσο και της Νότιας Κορέας, καθώς και όλων των εμπορικών πλοίων τα οποία έπλεαν σε σχετικά μικρή απόσταση.

Ασυνήθιστο κύμα ψύχους

Το ναυάγιο του Jintian καταγράφηκε καθώς η Ιαπωνία και ευρύτερα η ανατολική Ασία πλήττεται από ασυνήθιστο κύμα ψύχους. Οι θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν ανέβηκαν πολύ πάνω από το μηδέν, κυμάνθηκαν περί τους 3° Κελσίου.

Παραμένει ακόμη άγνωστη η αιτία του ναυαγίου του φορτηγού, που μετέφερε ξυλεία. Πάντως κατά την ιαπωνική ακτοφυλακή, στην περιοχή έπνεαν σφοδροί άνεμοι όταν το Jintian εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Άλλο πλοίο προσάραξε εν μέσω ισχυρών ανέμων στην Οκινάουα χθες Τρίτη. Τα 19 μέλη του πληρώματός του διασώθηκαν, μετέδωσαν ΜΜΕ.

A #HongKong registered cargo ship with 22 crew members sank in the sea between #SouthKorea and #Japan early Wednesday morning. 5 sailors have been rescued and #SouthKorean & #Japanese coast guards are still searching for the missing. Bad weather is hampering rescue efforts. pic.twitter.com/7xKWuawe0t

— Media Warrior (@MediaWarriorY) January 25, 2023