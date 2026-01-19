Ιαπωνία: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 8 Φεβρουαρίου μετά τη διάλυση της Βουλής

Τη διάλυση της Βουλής την ερχόμενη Παρασκευή και την προκήρυξη πρόωρων βουλευτικών εκλογών για τις 8 Φεβρουαρίου ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, θέτοντας ευθέως σε κρίση την πολιτική της ηγεσία.

Σε συνέντευξη Τύπου, η συντηρητική ηγέτις δήλωσε ότι «στοιχηματίζει το πολιτικό της μέλλον» στις επικείμενες εκλογές, ζητώντας από τους πολίτες να κρίνουν αν της εμπιστεύονται τη διακυβέρνηση της χώρας και την υλοποίηση του φιλόδοξου πολιτικού της σχεδίου.

Οι πρόωρες κάλπες θα κρίνουν τη σύνθεση της Κάτω Βουλής, συνολικά 465 έδρες, και θα αποτελέσουν την πρώτη εκλογική αναμέτρηση για την Τακαΐτσι από την ανάληψη της πρωθυπουργίας τον Οκτώβριο, όταν έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην ιστορία της χώρας.

Η απόφαση για πρόωρες εκλογές εκτιμάται ότι αποσκοπεί στην αξιοποίηση της ισχυρής, προς το παρόν, λαϊκής στήριξης, με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου της στο κυβερνών Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα και τη σταθεροποίηση της εύθραυστης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας του συνασπισμού.

Παράλληλα, οι εκλογές αναμένεται να λειτουργήσουν ως κρίσιμο τεστ για τη στάση των ψηφοφόρων απέναντι στην προοπτική αυξημένων δημόσιων δαπανών, σε μια περίοδο όπου το κόστος ζωής αποτελεί την κυρίαρχη ανησυχία της ιαπωνικής κοινωνίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου NHK, το 45% των ερωτηθέντων ανέφεραν τις αυξήσεις τιμών ως το βασικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, ενώ ακολουθούν η διπλωματία και η εθνική ασφάλεια με ποσοστό 16%.

