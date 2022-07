Ιαπωνία: Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο αφού κατέρρευσε αιμορραγώντας εν μέσω ομιλίας που εκφωνούσε στη Νάρα (δυτικά), μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ως δύο πυροβολισμούς, που χτύπησαν στο στήθος και στον λαιμό τον βετεράνο συντηρητικό πολιτικό. Η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης.

Η στιγμή των πυροβολισμών κατά του Σίνζο Άμπε

Police via NHK: The suspect is in his 40s.

Δεν παρουσιάζει καμία ζωτική ένδειξη

Το Bloomberg επικαλούμενο το ιαπωνικό ΝΗΚ σημειώνει ότι ο Αμπε δεν είχε τις αισθήσεις του και ότι δεν φαινόταν να ανταποκρίνεται. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο από όπου και αναμένονται νεότερα για την κατάσταση της υγείας του.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην πυροσβεστική στην περιοχή, «ο πρώην πρωθυπουργός Άμπε μοιάζει να βρίσκεται σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής», μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, χρησιμοποιώντας την ορολογία των ιαπωνικών αρχών όταν ο θάνατος κάποιου μένει απλά να διαπιστωθεί από ιατροδικαστικό.

Κατά τις ίδιες αρχικές πληροφορίες ο Άμπε δέχθηκε τα πυρά στο στήθος πισώπλατα με άλλες πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει υποστεί και καρδιακή ανακοπή. Οι πυροβολισμοί φέρεται να έγιναν 1-2 λεπτά μετά την έναρξη της ομιλίας του Άμπε

Ούτε η αστυνομία, ούτε η πυροσβεστική ήταν σε θέση να επιβεβαιώσουν επίσημα την πληροφορία αυτή όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo, ο δράστης της επίθεσης εναντίον του εθνικιστή πρώην πρωθυπουργού συνελήφθη και το όπλο που χρησιμοποίησε κατασχέθηκε. Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 42 ετών, κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με το BBC ένας άνδρας πυροβόλησε από πίσω, στο στήθος, τον Αμπε.

Την ίδια ώρα το NHK σημείωνε ότι ένας άνδρας τέθηκε υπό κράτηση. Ο ύποπτος φαινόταν να είναι ένας νεαρός ή μεσήλικας άνδρας, δήλωσε ένας δημοσιογράφος του NHK. Ο Άμπε, 67 ετών, βρισκόταν στην πόλη Νάρα για να εκφωνήσει προεκλογική ομιλία ενόψει των εκλογών για την άνω βουλή την ερχόμενη Κυριακή.

Ο πρωθυπουργός Φουμίο Κισίντα ανέστειλε την προεκλογική εκστρατεία του, είναι καθ’ οδόν προς το Τόκιο

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, ο Φουμίο Κισίντα, επιστρέφει εσπευσμένα στην πρωτεύουσα της χώρας, το Τόκιο, διακόπτοντας την προεκλογική του εκστρατεία, μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του προκατόχου του – νυν βουλευτή του κόμματός του – Σίνζο Άμπε, μεταδίδουν ιαπωνικά ΜΜΕ.

Η διακυβέρνηση Άμπε ως πρωθυπουργού πριν παραιτηθεί το 2020 έφερε σταθερότητα στην Ιαπωνία. Βοήθησε την Ιαπωνία να ξεφύγει από έναν κύκλο αποπληθωρισμού, υπέμεινε μια διοίκηση Τραμπ που αμφισβήτησε τη μοναδική στρατιωτική συμμαχία της χώρας και εργάστηκε για τη βελτίωση των δεσμών με τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της, την Κίνα, οι οποίοι ήταν στο πιο εχθρικό σημείο τους εδώ και δεκαετίες όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του.

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p

— BNO News (@BNONews) July 8, 2022