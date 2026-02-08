Ιαπωνία: Στις κάλπες εν μέσω χιονοθύελλας, οι προβλέψεις

Στις κάλπες η Ιαπωνία εν μέσω πολικού ψύχους. Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Ιαπωνία: Στις κάλπες εν μέσω χιονοθύελλας, οι προβλέψεις
08 Φεβ. 2026 9:27
Οι Ιάπωνες πολίτες προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για πρόωρες βουλευτικές εκλογές, σε μια σπάνια χειμερινή αναμέτρηση που διεξάγεται υπό πρωτοφανείς καιρικές συνθήκες. Ισχυρές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου και του Τόκιο, προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις, ακυρώσεις πτήσεων, σιδηροδρομικών δρομολογίων και ακτοπλοϊκών συνδέσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν φόβοι για μειωμένη συμμετοχή.

Η πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι, η πρώτη γυναίκα που έχει αναλάβει το αξίωμα στην Ιαπωνία, προκήρυξε τις εκλογές λίγους μήνες μετά την ανάληψη της ηγεσίας του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) τον Οκτώβριο 2025, με στόχο να αξιοποιήσει την υψηλή προσωπική της δημοτικότητα και να εξασφαλίσει ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την υλοποίηση του συντηρητικού της προγράμματος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κυβερνητικός συνασπισμός του LDP με το Κόμμα Καινοτομίας της Ιαπωνίας (Ishin) αναμένεται να κατακτήσει περίπου 300 από τις 465 έδρες της Κάτω Βουλής, σημαντική άνοδο σε σχέση με τις 233 έδρες που διαθέτει σήμερα. Σε περίπτωση που επιτευχθεί υπερπλειοψηφία 310 εδρών, ο συνασπισμός θα μπορεί να παρακάμψει την Άνω Βουλή, όπου δεν διαθέτει πλειοψηφία.

Η 64χρονη Τακαΐτσι έχει προωθήσει αύξηση των αμυντικών δαπανών για την αντιμετώπιση απειλών από την Κίνα, προκαλώντας αντιδράσεις από το Πεκίνο, ενώ έχει δεσμευτεί για μείωση του φόρου κατανάλωσης και προσωρινή αναστολή του 8% φόρου σε τρόφιμα για δύο χρόνια, ώστε να στηριχθούν τα νοικοκυριά απέναντι στον πληθωρισμό. Οι εξαγγελίες αυτές έχουν προκαλέσει ανησυχίες στις αγορές, λόγω του υψηλού δημόσιου χρέους της Ιαπωνίας και των ερωτημάτων για τη χρηματοδότησή τους.

Η Τακαΐτσι απολαμβάνει ιδιαίτερα υψηλή αποδοχή στους νεότερους ψηφοφόρους, με ποσοστά άνω του 90% στους κάτω των 30 ετών σε ορισμένες έρευνες. Έχει δημιουργηθεί ένα φαινόμενο «Sanae-mania» ή «sanakatsu», με αντικείμενα όπως η τσάντα ή το ροζ στυλό της να γίνονται δημοφιλή. Ωστόσο, οι νεότεροι τείνουν να απέχουν περισσότερο από τις κάλπες σε σχέση με τις μεγαλύτερες ηλικίες, που παραδοσιακά στηρίζουν το LDP.

Η πρωθυπουργός έχει δεσμευτεί ότι θα παραιτηθεί εάν ο συνασπισμός χάσει τον έλεγχο της Κάτω Βουλής. Οι κάλπες κλείνουν στις 8 μ.μ. (τοπική ώρα Ιαπωνίας), οπότε και αναμένονται οι πρώτες εκτιμήσεις βάσει exit polls.

Οι εκλογές αφορούν 289 μονοεδρικές περιφέρειες με πλειοψηφικό σύστημα και τις υπόλοιπες έδρες με αναλογική κατανομή. Πρόκειται για τις τρίτες μεταπολεμικές εκλογές που διεξάγονται Φεβρουάριο.

