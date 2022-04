Ιαπωνία: Βούλιαξε τουριστικό σκάφος – Αγνοούνται 26 επιβάτες και παιδιά

Το τουριστικό σκάφος φαίνεται ότι έστειλε προειδοποίηση στην ακτοφυλακή της Ιαπωνίας ότι βυθιζόταν. Το πλήρωμα του πλοίου ανέφερε ότι η πλώρη είχε πλημμυρίσει. Το πλήρωμα και οι επιβάτες φορούσαν σωσίβια, αλλά μέχρι στιγμής δεν βρέθηκαν επιζώντες.

Στο πλοιάριο βρίσκονταν 26 επιβάτες, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, και όλοι τους αγνοούνται εδώ και περίπου επτά ώρες.

Το σκάφος – αναφέρει η Daily Mail – θεωρείται ότι έστειλε κλήση, προειδοποιώντας ότι βυθιζόταν στα ανοιχτά της χερσονήσου Shiretoko στο βόρειο Χοκάιντο πριν χαθεί η επαφή, σύμφωνα με την ιαπωνική ακτοφυλακή.

Authorities lost contact with the crew of the "Kazu 1" after the crew reported water was flooding into the stern of the vessel and it had started to sink, public broadcaster NHK has reported https://t.co/aV1gGKbDp6

