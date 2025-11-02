Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου: «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει»

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος Ν. Αιτωλοακαρνανίας, πραγματοποίησε το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, εκδήλωση με θέμα: «Δωρεά Οργάνων – Μια συζήτηση που πρέπει να γίνει» στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Ιστών και Οργάνων Σώματος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου (πρώην κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας). Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής ήταν να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό και να αποτελέσει αφορμή για συζήτηση και ανταλλαγή θέσεων, γύρω από το σημαντικό ζήτημα της δωρεάς Οργάνων.

Ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) έχει θεσπίσει την 1η Νοεμβρίου ως την «Πανελλήνια Ημέρα Δωρεάς Οργάνων & Μεταμοσχεύσεων». Η ημέρα αυτή είναι αφιερωμένη στη μνήμη των αποβιωσάντων και ζώντων δοτών οργάνων και ιστών, αλλά και στην ενημέρωση και αφύπνιση της κοινωνίας γύρω από τη δωρεά οργάνων – μια πράξη που συμβολίζει την ανώτερη μορφή ανθρωπιάς και ανιδιοτελούς προσφοράς.

Ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου, κ. Γεώργιος Αγραφιώτης, δήλωσε: «Με ιδιαίτερη συγκίνηση και αίσθημα ευθύνης, ο Ιατρικός Σύλλογος Αγρινίου στέκεται σήμερα αρωγός σε μια εκδήλωση που δεν αφορά μόνο την ιατρική επιστήμη, αλλά την ίδια την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης: τη δωρεά οργάνων σώματος.

Η δωρεά οργάνων είναι η ύψιστη μορφή αλτρουισμού. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος ξεπερνά το εγώ του και προσφέρει το σώμα του ως όχημα ζωής σε έναν άλλον άνθρωπο. Είναι πράξη επιστήμης, πίστης και βαθιάς ανθρωπιάς μαζί. Δεν υπάρχει ίσως πιο καθαρή έκφραση της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Στη χώρα μας, τα τελευταία χρόνια γίνονται σημαντικά βήματα για την ενίσχυση του θεσμού. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων υλοποιούν προγράμματα ενημέρωσης και συνεργασίας με νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκαν νέες πρωτοβουλίες για την αύξηση των δωρητών, την αναβάθμιση των μονάδων εντατικής θεραπείας και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των υγειονομικών που συμμετέχουν στη διαδικασία.

Όμως η πρόοδος δεν μετριέται μόνο με αριθμούς. Μετριέται με συνειδήσεις που αλλάζουν. Με πολίτες που ενημερώνονται, που ξεπερνούν τον φόβο και την προκατάληψη, και δηλώνουν δωρητές — από αγάπη για τη ζωή, όχι από επιβολή καθήκοντος.

Σήμερα, έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε εκλεκτούς επιστήμονες και ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος αυτή την πραγματικότητα:

• τον κύριο Ηλιάδη Ανδρέα, Διευθυντή ΕΣΥ, Εντατικολόγο, Υπεύθυνο της ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών,

• την κυρία Σαββιδάκη Ειρήνη, Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γενικού Νοσοκομείου Αιτωλοακαρνανίας και

• την κυρία Τσίντζου Μαριάννα, Βιολόγο και Πρόεδρο Νεφροπαθών και Μεταμοσχευμένων Αιτωλοακαρνανίας, μια συμπολίτη μας που έζησε στο σώμα και στην ψυχή της το θαύμα της μεταμόσχευσης —την απόδειξη πως η ζωή μπορεί να συνεχιστεί μέσα από τη γενναιοδωρία κάποιου άλλου».

