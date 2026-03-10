Ιατρικός Σύλλογος Πατρών για τα γεγονότα στη Νίκαια: «Τα νοσοκομεία δεν είναι χώρος έντασης – Σεβασμός στους θεσμούς και στο τεκμήριο αθωότητας»

Παρέμβαση για τα πρόσφατα γεγονότα που σημειώθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας πραγματοποίησε ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, έπειτα από σχετικό αίτημα έξι μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου. Αν και το ζήτημα δεν εμπίπτει άμεσα στις θεσμικές αρμοδιότητες του Συλλόγου, το ΔΣ αποφάσισε κατά πλειοψηφία να διατυπώσει δημόσια τη θέση του, τονίζοντας την ανάγκη διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων και του σεβασμού των θεσμικών διαδικασιών.

Στην ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών υπογραμμίζει ότι τα νοσοκομεία αποτελούν χώρους περίθαλψης, φροντίδας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να μετατρέπονται σε πεδίο αντιπαράθεσης ή άσκησης βίας, ανεξαρτήτως προέλευσης.

Όπως επισημαίνεται, η ασφάλεια των ασθενών και των εργαζομένων, αλλά και ο σεβασμός προς τους πάσχοντες και τις οικογένειές τους, αποτελούν βασική υποχρέωση της κοινωνίας και όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Παρέμβαση για την πρόσβαση του υπουργού Υγείας

Ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρεται επίσης στο ζήτημα της πρόσβασης της πολιτικής ηγεσίας στις δημόσιες δομές υγείας, σημειώνοντας ότι η παρουσία του αρμόδιου υπουργού εντάσσεται στις θεσμικές του αρμοδιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, τονίζεται ότι δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή η παρεμπόδιση ή η απαγόρευση εισόδου του υπουργού Υγείας σε νοσοκομειακές δομές που υπάγονται στην αρμοδιότητά του, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν διαφωνίες ή κινητοποιήσεις.

Έμφαση στο τεκμήριο αθωότητας

Παράλληλα, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών υπενθυμίζει ότι το τεκμήριο αθωότητας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κράτους δικαίου και ισχύει για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των ιατρών.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, το ιατρικό σώμα υπηρετεί καθημερινά το Εθνικό Σύστημα Υγείας με υψηλό αίσθημα ευθύνης, συχνά κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες και με προσωπική αυτοθυσία.

Για τον λόγο αυτό, κάθε υπόθεση που αφορά ενδεχόμενη ποινική ευθύνη πρέπει να εξετάζεται με πλήρη αποδεικτικά στοιχεία και από τα αρμόδια θεσμικά όργανα, με σεβασμό στις προβλεπόμενες διαδικασίες της Δικαιοσύνης.

Ο θεσμικός ρόλος του Συλλόγου

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένος στον θεσμικό του ρόλο, υπερασπιζόμενος τόσο την αξιοπρέπεια των ιατρών όσο και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων δομών υγείας.

Όπως επισημαίνεται, ο Σύλλογος επιδιώκει να συμβάλλει στον δημόσιο διάλογο με νηφαλιότητα και θεσμική υπευθυνότητα, στηρίζοντας το έργο των λειτουργών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

