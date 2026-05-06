Ιατρικός Σύλλογος Πατρών: «Η Ιατρική Δοκιμάζεται: Υπερεργασία, Clawback και μάχη για την αξιοπρέπεια»

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναφέρει:

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών εκφράζει την έντονη ανησυχία και διαμαρτυρία του για το διαρκώς επιδεινούμενο καθεστώς υπερεργασίας που βιώνουν οι νοσοκομειακοί ιατροί της χώρας.

Η υποστελέχωση των τμημάτων των Νοσοκομείων δημιουργεί την υποχρέωση διενέργειας εφημεριών πέραν των προβλεπομένων στη νομοθεσία.

Καθημερινά καλούνται οι ιατροί να διαχειριστούν έναν εξαιρετικά μεγάλο όγκο ασθενών κατά τη διάρκεια των εφημεριών, υπό αντίξοες συνθήκες, με ανεπαρκείς υποδομές και δυσανάλογα χαμηλές αμοιβές. Η κατάσταση αυτή θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών όσο και την επαγγελματική και ψυχική αντοχή των ιατρών, του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

Παράλληλα, ο ΙΣΠ καταγγέλλει την επιβολή της δόσης του clawback του έτους 2023 σωρευτικά με αντίστοιχες υποχρεώσεις του 2022 και προγενέστερων ετών. Η πρακτική αυτή δημιουργεί συνθήκες οικονομικής ασφυξίας για τον ιδιωτικό διαγνωστικό τομέα, απειλώντας ευθέως τη βιωσιμότητα των εργαστηρίων και κατ’ επέκταση την εύρυθμη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι εξελίξεις των ημερών, καθώς εκδικάζονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι αιτήσεις συμμόρφωσης του ΙΣΠ αναφορικά με την ήδη θετική απόφαση για τα ανυπόστατα σημειώματα clawback του 2013. Η διαδικασία αυτή δημιουργεί μια βάσιμη ελπίδα για τη μερική δικαίωση των μελών του Συλλόγου και για την αποκατάσταση μιας διαχρονικής αδικίας που έχει πλήξει σοβαρά τη διαγνωστική ΠΦΥ της χώρας.

Ο ΙΣΠ καλεί την Πολιτεία και τους ιθύνοντες να τηρούν τους νόμους, να σέβονται το ιατρικό λειτούργημα και αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ιατρών και τη διασφάλιση ενός βιώσιμου και αξιόπιστου συστήματος υγείας προς όφελος της κοινωνίας.

