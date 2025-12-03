Ιατροδικαστικό Σώμα: Τους τελευταίους μήνες παραιτήθηκαν 8 ιατροδικαστές της «κλάσης» του ’22

Το κρατικό ιατροδικαστικό σώμα της χώρας αριθμούσε μέχρι πρότινος 46 ιατροδικαστές. Οι 21 εξ αυτών προσλήφθηκαν το 2022. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες παραιτήθηκαν 8 ιατροδικαστές της «κλάσης» του ’22 και μια, μετά από 25 χρόνια υπηρεσίας!

Η τελευταία παραίτηση υποβλήθηκε προχθές στο υπουργείο Δικαιοσύνης από την ιατροδικαστή Θεσσαλονίκης Θεοδώρα Τσιάπλα, η οποία ως κύριους λόγους της παραίτησής της αναφέρει «την έλλειψη υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος και την αδυναμία της υπηρεσίας να εξασφαλίσει συνθήκες που δεν εκθέτουν σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία των λειτουργών της»! Ειδικότερα, η κ. Τσιάπλα υπογραμμίζει ότι «λόγω μη βιώσιμου φόρτου εργασίας με υπερβολικές ώρες απασχόλησης, έντονο στρες και ψυχοσωματική εξουθένωση, υπέστη κατά τη διάρκεια της εργασίας της πνευμονική εμβολή και κινδύνευσε η ζωή της! Στην επιστολή της παραίτησής της η κ. Τσιάπλα κάνει ξεχωριστή μνεία στον θάνατο του ιατροδικαστή της Πάτρας Γιώργου Σιώζου τον περασμένο Μάιο για τους ίδιους λόγους.

8 ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ!

Προ της θεσσαλονικέως ιατροδικαστού, παραιτήσεις υπέβαλαν οι συνάδελφοί της Ανδρέας Κοντογιάννης (Πάτρας), Γιάννης Δούζης ( Πειραιά), Κατερίνα Αποστολίδου (Κομοτηνής), Χρυσαυγή Κούση ( Ιωαννίνων), Βαγγέλης Ναστούλης (Κέρκυρας), Ξενοφών Μάντακας (Αθήνας) και Ειρήνη Λούκουτου (Σύρου). Από τους ανωτέρω, οι περισσότεροι κατέφυγαν στον ιδιωτικό τομέα, αναζητώντας ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.

Οι μαζικές παραιτήσεις σχεδόν συμπίπτουν με τον σάλο που ξέσπασε στους κόλπους της Ιατροδικαστικής υπηρεσίας της χώρας, εξαιτίας άστοχων ιατροδικαστικών αναφορών ή γνωματεύσεων για τους θανάτους παιδιών, των πολύκροτων υποθέσεων της Ρούλας Πισπιρίγκου και της Ειρήνης Μουρτζούκου.

ΠΕΝΤΕ ΣΕ ΑΡΓΙΑ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης μπροστά στο κύμα αγανάκτησης και οργής της κοινής γνώμης έφερε σαν «κοινό παράδειγμα» την ΙατροδικαστικήΥπηρεσία της Πάτρας και ανέλαβε πρωτοβουλίες για την εξυγίανση και την ανασύσταση του ιατροδικαστικού κλάδου «εξ υπαρχής». Στο πλαίσιο αυτό έχουν τεθεί σε αργία πέντε ιατροδικαστές, ήτοι Αγγελική Τσιόλα και Ανδρέας Γκότσης (Πάτρας), Χριστίνα Τσάκωνα (Αθήνας), Χρήστος Κραβαρίτης (Λάρισας) και Θεόδωρος Νούσιας (Μυτιλήνης).

Κι ενώ η εντύπωση που είχε δοθεί είναι ότι προχωρούσε με ικανοποιητικούς ρυθμούς η ανασύσταση, έρχονται οι αλλεπάλληλες παραιτήσεις να αποδυναμώσουν το αφήγημα και να καταδείξουν ότι είναι απροσμέτρητο το βάθος του προβλήματος…

ΣΑΠΙΛΑ…

Αλλωστε τα όσα καταγγέλλονται στις παραιτήσεις, χωρίς κατ’ ανάγκη να υιοθετούνται ή να απορρίπτονται όλα, φανερώνουν ότι το «βασίλειο της (ιατροδικαστικής) Δανιμαρκίας» παραμένει «σάπιο» και αντικειμενικά οι ευθύνες δεν είναι μονόπλευρες…

Είναι π.χ. αδιανόητο να καταγγέλλεται στην επιστολή της παραίτησης του κ. Δούζη ότι απειλήθηκε και εκβιάσθηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες και να περνάει… απαρατήρητη η παραίτησή του.

Οπως είναι εξωφρενικό να δημοσιοποιεί επιστολή της προς το υπουργείο, η μέχρι πρότινος προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας Αποστολία Ακριβούση, καταγγέλλοντας «σημεία και τέρατα» και να μην έχει γίνει γνωστό αν διερευνήθηκαν και αν ευσταθούν ή όχι οι καταγγελίες της.

ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ

Υπενθυμίζουμε ότι στις προσπάθειες εξυγίανσης του Κρατικού Ιατροδικαστικού κλάδου έχουν πρωτοστατήσει η υπηρεσιακή γραμματέας του Υπ. Δικαιοσύνης Βασιλική Γιαβή, ο γενικός διευθυντής των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Νίκος Καρακούκης και ο διευθυντής οργάνωσης και λειτουργίας τους Γιάννης Καλλιαρέκος.

Ο τελευταίος, ωστόσο, αδιευκρίνιστο γιατί, έπεσε σε δυσμένεια εντός του υπουργείου Δικαιοσύνης και ανακοινώθηκε η μετάθεσή του στο Ιατροδικαστικό Τμήμα του Πολύγυρου Χαλκιδικής, όπου θα εργάζεται ως απλός διοικητικός υπάλληλος…

Σημειωτέον ότι ο κ. Καλλιαρέκος, κάνοντας και ανακριβείς διαπιστώσεις έριξε στην «πυρά» την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πάτρας, σαν να επρόκειτο για τη μοναδική στη χώρα, που προκάλεσε η αντιμετώπιζε «φρικιαστικά» δομικά προβλήματα…

ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!

Σημειωτέον ότι σήμερα η υπηρεσία της Πάτρας βρίσκεται σε χειρότερη μοίρα από τη μέρα που ανακοινώθηκε ότι ανασυντίθενται όλες οι Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες της χώρας. Ο Ιωάννης Φούντος , μπορεί δεν μπορεί, εργάζεται ως προϊστάμενος του… εαυτού του, αφού τις τελευταίες δύο εβδομάδες δεν υπάρχει άλλος ιατροδικαστής στην υπηρεσία. Μέχρι πρότινος, έρχονταν εκ περιτροπής από Θεσσαλονίκη, Μυτιλήνη, Ρόδο. Πλέον έχει απομείνει μόνος του.

Δεν τη λες και αναδιοργάνωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας της Πάτρας τη μοναξιά του, ενώ μέχρι την άνοιξη εργάζονταν σε αυτή τέσσερις συνάδελφοί του…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



