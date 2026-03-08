Ηχηρό μήνυμα κατά της σχολικής βίας από το 44ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που έγιναν σε όλη τη Ελλάδα για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, μαθητές και εκπαιδευτικοί

του 44ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών πήραν μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία και ένωσαν την φωνή τους με εκατοντάδες σχολεία σε όλη τη χώρα, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενάντια στον εκφοβισμό.

Την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, ανήμερα της Πανελλήνιας Ημέρας κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου βρέθηκαν στην «πρώτη γραμμή» της ευαισθητοποίησης.

Μια δράση με επίκεντρο τον άνθρωπο υπό τον τίτλο «Μπαίνω στη θέση του άλλου και λέω όχι στη βία και στον εκφοβισμό», η δράση αποτέλεσε μέρος μιας ευρύτερης πανελλαδικής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που διοργάνωσε το Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης (ΔΣΣΔ) της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το πρωί από το προαύλιο του 44ου Δημοτικού Σχολείου, στις οποίες συμμετείχαν όλες οι τάξεις του σχολείου και επεκτάθηκαν στην γειτονική πλατεία Ζωοδόχου Πηγής. Εκεί, οι μαθητές της Δ’ τάξης πραγματοποίησαν ένα ιδιαίτερο βιωματικό δρώμενο, μεταφέροντας το κεντρικό μήνυμα της ημέρας. Με επίκεντρο την ενσυναίσθηση, τα παιδιά ανέδειξαν μέσα από τη δράση τους τη σημασία του να κατανοούμε τα συναισθήματα των γύρω μας, προβάλλοντας την αλληλεγγύη ως τη σημαντικότερη απάντηση απέναντι σε κάθε μορφή βίας.

Η προσέγγιση του σχολείου βασίστηκε στην ενεργητική συμμετοχή των παιδιών. Μέσα από:

Παιχνίδια ρόλων και δραματοποιήσεις, οι μαθητές έμαθαν να αναγνωρίζουν καταστάσεις βίας.

Εικαστικές και μουσικές δράσεις, εξέφρασαν τα συναισθήματά τους και καλλιέργησαν τη στάση μηδενικής ανοχής.

Στοχευμένες συζητήσεις, ενδυναμώθηκαν ώστε να ζητούν βοήθεια και να στηρίζουν τους συμμαθητές τους.

Η φετινή ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή, καθώς καταγράφηκαν πάνω από 1.000 συμμετοχές σχολείων, με περίπου 41.500 μαθητές και 4.400 εκπαιδευτικούς σε όλη την Ελλάδα. Η δράση τελούσε υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Υπεύθυνες για την υλοποίηση της δράσης στο 44ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών ήταν οι εκπαιδευτικοί Ελένη Αναστοπούλου ΠΕ70 και Δήμητρα Νταφογιάννη ΠΕ70, ενώ επιστημονικά υπεύθυνος του ΔΣΣΔ είναι ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Θεόδωρος Θάνος.

