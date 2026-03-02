IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη

IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη
02 Μαρ. 2026 22:48
Από τον ισραηλινό στρατό ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι έπληξε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών όπως και άλλα κέντρα διοίκησης, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερα από δέκα αρχηγεία που ανήκουν στο ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών όπως και πολλά αρχηγεία της Δύναμης Κοντς», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, αναφερόμενος στην επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης η οποία έχει την εποπτεία των ιρανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

