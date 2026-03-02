IDF: Χτυπήσαμε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών στην Τεχεράνη

Από τον ισραηλινό στρατό ανακοινώθηκε νωρίτερα ότι έπληξε γραφεία της ιρανικής υπηρεσίας πληροφοριών όπως και άλλα κέντρα διοίκησης, κατά την τρίτη ημέρα του πολέμου εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ελληνικών συμφερόντων το τάνκερ που τυλίχθηκε στις φλόγες στα Στενά του Ορμούζ

«Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περισσότερα από δέκα αρχηγεία που ανήκουν στο ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών όπως και πολλά αρχηγεία της Δύναμης Κοντς», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση, αναφερόμενος στην επίλεκτη μονάδα των Φρουρών της Επανάστασης η οποία έχει την εποπτεία των ιρανικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

به پیوست بیانیه سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل، سرهنگ دوم کمال پنحاسی، درباره حمله به مراکز فرماندهی نیروهای انتظامی و بسیج در ایران. pic.twitter.com/AdEtGgKvzr — ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 2, 2026

