IDF: Ισοπέδωσαν υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με 24 τόνους εκρηκτικών

Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε σήμερα (30/4/2026) στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο από την καταστροφή υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ, μήκους άνω των 140 μέτρων.

Καλιφόρνια: Καρχαρίας καταδίωξε σέρφερ για μεγάλη απόσταση – Η στιγμή που κόβει την ανάσα

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, δυνάμεις της 226ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του Ισραήλ και της μονάδας Γιαχαλάμ, υπό τη διοίκηση της 146ης Μεραρχίας, προχώρησαν στην καταστροφή της σήραγγας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ρας Μπίντα, στο νότιο Λίβανο, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 24 τόνους εκρηκτικών.

Όπως αναφέρεται, στο εσωτερικό της σήραγγας εντοπίστηκαν χώροι διαμονής και οργάνωσης, επιχειρησιακά φρέατα, καθώς και σημαντικός οπλισμός.

Η σήραγγα φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της οργάνωσης για την προώθηση επιθέσεων.

Παράλληλα, τις τελευταίες 24 ώρες, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομές, στοχεύοντας ενόπλους και υποδομές της Χεζμπολάχ, σε συντονισμό με τις δυνάμεις της μεραρχίας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



