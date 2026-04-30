IDF: Ισοπέδωσαν υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με 24 τόνους εκρηκτικών

Στο εσωτερικό της σήραγγας εντοπίστηκαν χώροι διαμονής και οργάνωσης, επιχειρησιακά φρέατα, καθώς και σημαντικός οπλισμός

30 Απρ. 2026 21:46
Pelop News

Ο στρατός του Ισραήλ έδωσε σήμερα (30/4/2026) στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο από την καταστροφή υπόγειας σήραγγας της Χεζμπολάχ, μήκους άνω των 140 μέτρων.

Καλιφόρνια: Καρχαρίας καταδίωξε σέρφερ για μεγάλη απόσταση – Η στιγμή που κόβει την ανάσα

Μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση των IDF, δυνάμεις της 226ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του Ισραήλ και της μονάδας Γιαχαλάμ, υπό τη διοίκηση της 146ης Μεραρχίας, προχώρησαν στην καταστροφή της σήραγγας της Χεζμπολάχ στην περιοχή Ρας Μπίντα, στο νότιο Λίβανο, χρησιμοποιώντας περισσότερους από 24 τόνους εκρηκτικών.

Όπως αναφέρεται, στο εσωτερικό της σήραγγας εντοπίστηκαν χώροι διαμονής και οργάνωσης, επιχειρησιακά φρέατα, καθώς και σημαντικός οπλισμός.

Η σήραγγα φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί πρόσφατα από μέλη της οργάνωσης για την προώθηση επιθέσεων.

Παράλληλα, τις τελευταίες 24 ώρες, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ πραγματοποίησε επιδρομές, στοχεύοντας ενόπλους και υποδομές της Χεζμπολάχ, σε συντονισμό με τις δυνάμεις της μεραρχίας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Προσοχή στη μέτρηση της πίεσης στο σπίτι, η λάθος θέση του χεριού που πρέπει να αποφεύγετε
23:37 Αφρική: Πραγματικά έχει αρχίσει να διαχωρίζεται στα δύο!
23:19 Ιράν: Κρίση στην ηγεσία, Πεζεσκιάν και Γκαλιμπάφ ζητούν την αποπομπή του ΥΠΕΞ Αραγτσί
22:59 Ολυμπιακός: Ήταν σαρωτικός, διέλυσε τη Μονακό και έκανε το 2-0 στη σειρά
22:51 «Το μοιρολόι τση Μάνας», ραγίζουν καρδιές για τη 12χρονη Αγλαΐα
22:41 Πάτρα: Βρέθηκε νεκρός Έλληνας κρατούμενος στις φυλακές Αγίου Στεφάνου
22:32 Εγκληματική οργάνωση με 3,9 κιλά κοκαΐνης, 3,1 κιλά κάνναβης, πιστόλι και μετρητά
22:21 Η κλήρωση του Τζόκερ για 7,5 εκατ, ευρώ
22:11 «Το Ιράν θα είναι στο Μουντιάλ, το ποδόσφαιρο πρέπει να ενώνει»
22:00 Κριτική επιτροπή Μπιενάλε της Βενετίας: Παραίτηση όλων των μελών!
21:46 IDF: Ισοπέδωσαν υπόγειο οχυρό 140 μέτρων της Χεζμπολάχ με 24 τόνους εκρηκτικών
21:34 Δεν το χωράει ανθρώπου νους: Μητέρα αυτοκτόνησε όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της σκότωσε την κόρη τους
21:23 Ορχομενός Βοιωτίας: Φωτιά σε εργοστάσιο, κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
21:15 «Τον ζήλεψε ο Θεός και ήταν ένας άγγελος», κανείς δεν μπορεί να πιστέψει πώς χάθηκε ο 13χρονος
20:55 Πάτρα: Γιορτάζει τον Μάη με λουλούδια, παλμό, χρώματα και αρώματα! ΦΩΤΟ
20:42 ΑΙ: Ο πραγματικός λόγος που αποθηκεύονται οι συνομιλίες μας και ο υπαρκτός φόβος
20:30 Αν ψάχνετε για διακοπές, αυτή είναι η φθηνότερη εβδομάδα για το φετινό καλοκαίρι
20:19 «Κάνετε τις κότες»! Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές
20:09 ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατατέθηκε από το ΠΑΣΟΚ πρόταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή
20:00 Στον εισαγγελέα η 72χρονη, που απείλησε ότι θα πετάξει ηλικιωμένη στα σκουπίδια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
