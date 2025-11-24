Ιδιο σκηνικό για τον ΝΟΠ, πρέπει να βρει λύση

Παρότι η ομάδα πόλο του ΝΟΠ έκανε την καλύτερη της εμφάνιση και προηγήθηκε με 13-10, έπαθε μπλακ-άουτ και μαζί με λάθη της διαιτησίας έχασε εντός έδρας με 15-14 από τον Εθνικό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα έχει δικαιολογημένα παράπονα από τους Σπανούδη-Αγγελίδη οι οποίοι στη τελευταία επίθεση, όπου ο Εθνικός σκόραρε με τον Καραβιώτη είχε προηγηθεί βούλιαγμα, παράβαση που δεν σφυρίχτηκε ποτέ και έγινε το 14-15. Όμως για το αποτέλεσμα ευθύνη έχει και ο ΝΟΠ ο οποίος βρέθηκε να κερδίζει με 13-10 στα πέντε λεπτά πριν το τέλος, όμως δεν είχε «καθαρό» μυαλό, έκανε λάθη και ο Εθνικός σκόραρέ τρία γκολ σε 2 λεπτά ισοφαρίζοντας σε 13-13. Ο Εθνικός προηγήθηκε με 14-13, αλλά ο Λαμπάτος ισοφάρισε σε 14-14 για να κάνει ο Καραβιώτης το 14-15 στα 33΄ δευτερόλεπτά πριν το τέλος. Ο ΝΟΠ είχε την τελευταία επίθεση, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει με τον Γρηγοριάδη να αποκρούει και έτσι ο Εθνικός πήρε τη νίκη.

Μετά από 8 αγωνιστικές είναι ξεκάθαρο ότι ο ΝΟΠ αν θέλει να μείνει κατηγορία, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να κρατά «καθαρό» το μυαλό του στα κρίσιμα σημεία και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να αποκτηθεί ένας έμπειρος παίκτης τον Ιανουάριο που θα δίνει λύσεις στα δύσκολα.

Το λέμε αυτό για το ίδιο σκηνικό επαναλήφτηκε με Χανιά και με Χίο και είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει ενόψει της συνέχειας και κυρίως ενόψει των play-out, όπου εκτός απροόπτου θα βρεθεί.

