Ιδιο σκηνικό για τον ΝΟΠ, πρέπει να βρει λύση

Ιδιο σκηνικό για τον ΝΟΠ, πρέπει να βρει λύση
24 Νοέ. 2025 17:50
Pelop News

Παρότι η ομάδα πόλο του ΝΟΠ έκανε την καλύτερη της εμφάνιση και προηγήθηκε με 13-10, έπαθε μπλακ-άουτ και μαζί με λάθη της διαιτησίας έχασε εντός έδρας με 15-14 από τον Εθνικό, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Α1 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα έχει δικαιολογημένα παράπονα από τους Σπανούδη-Αγγελίδη οι οποίοι στη τελευταία επίθεση, όπου ο Εθνικός σκόραρε με τον Καραβιώτη είχε προηγηθεί βούλιαγμα, παράβαση που δεν σφυρίχτηκε ποτέ και έγινε το 14-15. Όμως για το αποτέλεσμα ευθύνη έχει και  ο ΝΟΠ ο οποίος βρέθηκε να κερδίζει με 13-10 στα πέντε λεπτά πριν το τέλος, όμως δεν είχε «καθαρό» μυαλό, έκανε λάθη και ο Εθνικός σκόραρέ τρία γκολ σε 2 λεπτά ισοφαρίζοντας σε 13-13. Ο Εθνικός προηγήθηκε με 14-13, αλλά ο Λαμπάτος  ισοφάρισε σε 14-14 για να κάνει ο Καραβιώτης το 14-15 στα 33΄ δευτερόλεπτά πριν το τέλος. Ο ΝΟΠ είχε την τελευταία επίθεση, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει με τον Γρηγοριάδη να αποκρούει και έτσι ο Εθνικός πήρε τη νίκη.

Μετά από 8 αγωνιστικές είναι ξεκάθαρο ότι ο ΝΟΠ αν θέλει να μείνει κατηγορία, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να κρατά «καθαρό» το μυαλό του στα κρίσιμα σημεία και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να αποκτηθεί ένας έμπειρος παίκτης τον Ιανουάριο που θα δίνει λύσεις στα δύσκολα.

Το λέμε αυτό για το ίδιο σκηνικό επαναλήφτηκε με Χανιά και με Χίο και είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει ενόψει της συνέχειας και κυρίως ενόψει των play-out, όπου εκτός απροόπτου θα βρεθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:42 Αυτά είναι τα νέα δεδομένα με τις διαφορές των σχεδίων ΗΠΑ και ΕΕ για τη λήξη του πολέμου στην Ουκρανία
21:40 ΑΣ Αστραπή: Θερμή υποδοχή στον Απόστολο Παναγόπουλο
21:33 «Η σχέση μας με την Κίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή», ο Τραμπ θα επισκεφτεί το Πεκίνο τον Απρίλιο
21:21 Καρατζάς: «Γλυκόπικρη η γεύση, τώρα για τη νίκη με το Παγκράτι»
21:11 Στου Ζωγράφου στη «φάκα» πιάστηκαν απατεώνες που άρπαξαν κοσμήματα με το πρόσχημα της «ραδιενέργειας»!
21:00 «Μας πνίγει το δαιδαλώδες σύστημά μας»
20:51 Γεροβασίλη: Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για απειλές σε βάρος της μέσω Διαδικτύου
20:43 ΕΚΑΒ: Έσωσε τη ζωή 72χρονου που υπέστη καρδιακή ανακοπή και ήταν χωρίς σφυγμό για 25 λεπτά!
20:41 Χανιά: Γλέντι για ρακί με μπαλωθιές και συλλήψεις
20:31 Ν. Φαρμάκης: «Η Δυτική Ελλάδα σε διαρκή τροχιά ανάπτυξης» 
20:21 «Χωρίς να μου μιλήσει με άρπαξε, με φίλησε στο στόμα και με χούφτωσε», άνδρας παρενοχλεί γυναίκες
20:11 «Τον είχε πνίξει, έλεγε ότι αν πάει σπίτι θα τον σκοτώσει», συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για Νέα Πέραμο
20:00 Έμπρακτη στήριξη στους εφήβους: Εκστρατεία σε Λύκεια της Αιγιάλειας για συζήτηση
19:50 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Ένα εκατομμύριο ευρώ για τη μετακίνηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών
19:41 Financial Times: Συμφωνία 19 σημείων των ΗΠΑ και της Ουκρανίας για το τέλος του πολέμου
19:30 Η Ουκρανία θα γίνει εύκολα Λευκορωσία λόγω Τραμπ
19:21 Καιρός (25/11/2025): Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο και Ήπειρο
19:11 «Η γυναίκα δεν είναι καλά, χρήζει ψυχιατρικής παρακολούθησης»! Επίθεση στην 55χρονη δασκάλα από τον πρώην σύζυγό της
19:00 Η υπάλληλος με… κοινό λογαριασμό!
18:52 Η «Δεύτερη Ευκαιρία» για Φυσικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις με Πτώχευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ