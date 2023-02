Ιδιοκτήτης της Wagner σε Ζελένσκι: «Μην αποχωρήσεις από το Μπακχμούτ – Πρέπει να πολεμήσεις έως το τέλος»

Ο ιδιόκτητης της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν, απεύθυνε μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τις δηλώσεις του τελευταίου για το Μπακχμούτ.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, σήμερα πως η Ουκρανία «θα παλέψει για να κρατήσει την ανατολική πόλη-οχυρό Μπαχμούτ για όσο περισσότερο χρόνο μπορεί» και κάλεσε τη Δύση να την προμηθεύσει με όπλα μεγάλου βεληνεκούς για να βοηθήσει το Κίεβο να απωθήσει τις ρωσικές δυνάμεις από την περιοχή του Ντονμπάς.

Με τη σειρά του ο Γεβγκένι Πριγκόζιν, αντέδρασε στις δηλώσεις Ζελένσκι λέγοντας:

«Αγαπητέ Ζελένσκι. Πολλοί είναι αυτοί που σου προτείνουν να αποσυρθείς από το Μπακχμούτ.

Μην το κάνεις.

Το Μπακχμούτ είναι το κύριο γεγονός της σύρραξης.

Πρέπει να συνεχίσεις να πολεμάς. Θα δείξεις δειλία σε αντίθετη περίπτωση. Αναστήσου και πολέμησε μέχρι το τέλος»

“Dear Zelensky, many people are asking you to withdraw from Bakhmut. Don’t do this. Bakhmut is the main event of this war. We must fight on. You will show cowardice. Resist, fight to the end.”

