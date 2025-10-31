Ιδού τα κατασχεθέντα αντικείμενα της συμμορίας που είχε σαρώσει τον Πύργο – Ανήκει κάποιο σε εσάς;

Η Αστυνομία καλεί πολίτες που έχουν πέσει θύματα κλοπών να αναγνωρίσουν τα αντικείμενά τους

31 Οκτ. 2025 14:34
Η Ελληνική Αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες από αντικείμενα που βρέθηκαν στην κατοχή των μελών της συμμορίας που εξαρθρώθηκε πρόσφατα στον Πύργο, ζητώντας από πολίτες που ενδεχομένως έχουν πέσει θύματα κλοπών να επικοινωνήσουν με τις αρχές, εφόσον αναγνωρίζουν περιουσιακά τους στοιχεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο των ερευνών στις οικίες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν πλήθος συσκευών, εργαλείων και άλλων αντικειμένων, για τα οποία οι κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν την κατοχή τους. Για τον λόγο αυτό, οι φωτογραφίες των κατασχεθέντων δημοσιοποιούνται, ώστε να ταυτοποιηθούν οι ιδιοκτήτες τους.

Οι πολίτες που αναγνωρίζουν αντικείμενα που τους ανήκουν ή έχουν υποστεί κλοπή, καλούνται να επικοινωνήσουν με την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στον τηλεφωνικό αριθμό 26210-81740, ή με το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, στο 26210-81730, προκειμένου να δηλώσουν την κλοπή και να παραλάβουν τα αντικείμενά τους.

Πολυμελής συμμορία με δεκάδες διαρρήξεις στην Ηλεία

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση είχε εξαρθρωθεί στις 25 Οκτωβρίου 2025, μετά από συστηματική έρευνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηλείας. Τα μέλη της συμμορίας φέρονται να είχαν διαπράξει δώδεκα (12) κλοπές και δύο (2) απόπειρες κλοπών σε διάφορες περιοχές του νομού, μεταξύ αυτών στον Πύργο, τα Λασταϊκα, το Κατάκολο, το Μουζάκι, το Καπανδρίτι Ξυλοκέρας, το Πράσινο, τη Σπιάντζα, το Κατσαρό, το Αλποχώρι και την περιοχή Καράτουλα.

Από τη δράση τους, τα μέλη της συμμορίας είχαν αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος που υπολογίζεται σε περίπου 17.000 ευρώ, αφαιρώντας κυρίως κοσμήματα, χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διαλεύκανση της πλήρους δράσης τους και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον παθόντων πολιτών.

