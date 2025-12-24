Ιδού το συλλεκτικό μετάλλιο του 14ου Ημιμαραθωνίου Αιγιάλειας

Ένα νέο, συλλεκτικό και ιστορικής αξίας μετάλλιο θα προσφέρει ο Αθλητικός Σύλλογος Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς και Δήμος Αιγιαλείας σε όλους όσοι τερματίσουν στον 14ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ.

Το αγωνιστικό πνεύμα, η παγκόσμια ειρήνη και οι πανανθρώπινες αξίες του ελληνισμού αποτελούν τα κορυφαία μηνύματα του σπουδαίου αγώνα, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου 2026.

Το καλαίσθητο μετάλλιο του Ημιμαραθώνιος Αιγιαλείας φιλοτέχνησε και αυτή τη φορά ο γραφίστας και φωτογράφος Βασίλης Μανουηλίδης, ο οποίος εμπνεύστηκε από το σύμβολο της Επανάστασης στην Αιγιάλεια και συνέδεσε το ιστορικό παρελθόν με τα σύγχρονα και διαχρονικά μηνύματα της ειρήνης και της συναδέλφωσης. Έτσι, οι αθλητές που θα τρέξουν στα βήματα της διαδρομής του Ανδρέα Λόντου προς την ελευθερία θα έχουν ένα επιπλέον κίνητρο να τερματίσουν και να φορέσουν με καμάρι και υπερηφάνια αυτό το ξεχωριστό μετάλλιο.

Ένα μετάλλιο που θα τους συνδέει διαχρονικά με τη γη της Αιγιάλειας, την ιστορική μνήμη και τα ιδανικά της μακραίωνης πορείας του ελληνισμού.

Με εκατοντάδες αθλητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας και με άρτια, όπως πάντα, διοργάνωση, ο «Αθηνόδωρος» και Δήμος μας θα τιμήσουν και το 2026 τη μεγάλη επέτειο της ιστορικής Συνέλευσης της Βοστίτσας, συμμετέχοντας ενεργά στις πλούσιες εορταστικές εκδηλώσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, το μετάλλιο του Ημιμαραθωνίου, καθώς και εκείνο του αγώνα των 5.000 μέτρων, με εικόνες του τόπου μας, έρχονται να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο τις φετινές εκδηλώσεις.

