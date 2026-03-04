ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο 2026

Στο 1,38% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας του Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Την ίδια ώρα, ο δείκτης τιμών Φεβρουαρίου 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 εμφανίζεται μειωμένος κατά -0,19%, γεγονός που αποτυπώνει μια ήπια μηνιαία αποκλιμάκωση. Σε επίπεδο κυλιόμενου 12μήνου (Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026), η αύξηση διαμορφώνεται στο 1,55%.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι, παρά τις επιμέρους αυξήσεις σε βασικές κατηγορίες τροφίμων, η συνολική εικόνα παραμένει ελεγχόμενη, με τάσεις συγκράτησης τιμών σε αρκετές κατηγορίες προϊόντων.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών

Σύμφωνα με την έρευνα, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 καταγράφονται στις εξής κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,29%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,39%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: -3,02%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής φροντίδας: -2,79%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -2,53%

Όπως επισημαίνεται, οι μειώσεις αυτές αποδίδονται τόσο στην ομαλοποίηση της αγοράς όσο και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Ιδιαίτερα στα απορρυπαντικά και στα τρόφιμα παντοπωλείου – κυρίως στα προϊόντα ξηρού τροφίμου – παρατηρείται σημαντική αποκλιμάκωση.

Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την εικόνα σταδιακής σταθεροποίησης, ειδικά σε κατηγορίες που είχαν δεχθεί έντονες ανατιμήσεις τα προηγούμενα έτη.

Πού καταγράφονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις

Στον αντίποδα, αυξήσεις σημειώνονται σε βασικές κατηγορίες διατροφής, με τα φρέσκα προϊόντα να πρωταγωνιστούν:

Φρέσκα κρέατα: +8,88%

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +7,89%

Αλλαντικά: +5,79%

Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +5,51%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +3,66%

Ωστόσο, σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, τόσο στο κρέας όσο και στη σοκολάτα οι αυξήσεις εμφανίζουν σημαντική αποκλιμάκωση σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, στοιχείο που ενδεχομένως προμηνύει σταδιακή εξομάλυνση.

Γιατί αυξήθηκαν οι τιμές στα κρέατα και στα φρέσκα προϊόντα

Οι αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα αποδίδονται κυρίως σε δύο παράγοντες:

Στις αυξημένες διεθνείς τιμές των εισαγόμενων ειδών, και ιδιαίτερα του μοσχαριού, λόγω μείωσης του ζωικού κεφαλαίου διεθνώς. Υπενθυμίζεται ότι η πλειονότητα του μοσχαρίσιου και χοιρινού κρέατος που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγόμενη. Στις ασθένειες ζώων που έπληξαν περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη επίπτωση στα αμνοερίφια.

Αντίστοιχα, οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες των προηγούμενων μηνών. Οι αυξημένες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025 επηρέασαν την παραγωγή και τη διαθεσιμότητα προϊόντων, οδηγώντας σε ανατιμήσεις.

Οι λόγοι συγκράτησης των τιμών στα σούπερ μάρκετ

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τη γενικότερη τάση συγκράτησης των τιμών σε τρεις βασικούς παράγοντες:

1. Συγκράτηση πληθωρισμού στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ διαθέτουν σημαντικούς όγκους διακίνησης προϊόντων, επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας και έχουν αυξημένη οργανωσιακή και τεχνολογική ετοιμότητα. Παράλληλα, η ενίσχυση των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας λειτουργεί ανταγωνιστικά ως προς τις τιμές.

2. Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων

Στα μεγάλα σημεία πώλησης η ανανέωση αποθεμάτων γίνεται ταχύτερα. Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβολές στις τιμές – είτε ανοδικές είτε καθοδικές – αποτυπώνονται γρηγορότερα στα ράφια, καθώς οι επιχειρήσεις προχωρούν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση.

3. Ενίσχυση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν αυξημένα μερίδια πωλήσεων στις μεγάλες αλυσίδες, διαθέτουν μεγαλύτερο εύρος κωδικών και τα τελευταία δύο χρόνια καταγράφουν συνεχή άνοδο. Η παρουσία τους λειτουργεί ως μοχλός πίεσης στις τιμές των επώνυμων προϊόντων.

Τι ισχύει για τη νέα πρωτοβουλία μείωσης τιμών

Σημειώνεται ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, καθώς επηρέασε τις πωλήσεις μόνο λίγων ημερών του Οκτωβρίου και δεν μπορεί να αποτυπωθεί με στατιστική ασφάλεια στα συνολικά στοιχεία.

Συνολικά, η εικόνα που προκύπτει για τον Φεβρουάριο 2026 είναι αυτή μιας ήπιας ετήσιας ανόδου με τάσεις σταθεροποίησης, αλλά με σαφείς πιέσεις σε βασικά είδη διατροφής, ιδίως στα φρέσκα προϊόντα.