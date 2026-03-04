ΙΕΛΚΑ: Στο 1,38% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο – Ακριβότερα κρέας και φρούτα

Στο 1,38% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών του Φεβρουαρίου παρουσίασε μικρή μείωση κατά -0,19% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2026, ενώ στο κυλιόμενο δωδεκάμηνο (Μάρτιος 2025 – Φεβρουάριος 2026) καταγράφεται συνολική αύξηση 1,55%.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Φεβρουάριο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025 καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -6,29%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -5,39%

Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτι: -3,02%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπικής φροντίδας: -2,79%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -2,53%

Οι μειώσεις αυτές αποδίδονται κυρίως στην ομαλοποίηση της αγοράς αλλά και στη μείωση των τιμών παραγωγού σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, ιδιαίτερα στα απορρυπαντικά και στα τρόφιμα παντοπωλείου, κυρίως στα ξηρά τρόφιμα.

Πού καταγράφηκαν αυξήσεις

Αντίθετα, αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν κυρίως σε κατηγορίες φρέσκων προϊόντων. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν σε:

Φρέσκα κρέατα: +8,88%

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +7,89%

Αλλαντικά: +5,79%

Μπισκότα, σοκολάτες και ζαχαρώδη: +5,51%

Ζύμες νωπές και κατεψυγμένες: +3,66%

Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, οι αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα συνδέονται κυρίως με τις διεθνείς ανατιμήσεις στα εισαγόμενα προϊόντα – ιδιαίτερα στο μοσχάρι – λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και με ασθένειες που επηρέασαν την κτηνοτροφία σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Όσον αφορά τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, οι αυξήσεις αποδίδονται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2025, με έντονες βροχοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν την παραγωγή.

Γιατί συγκρατούνται οι τιμές

Το ΙΕΛΚΑ αποδίδει τη γενικότερη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ σε μια σειρά παραγόντων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

η συγκράτηση του πληθωρισμού στα μεγάλα καταστήματα λόγω οικονομιών κλίμακας και μεγάλων όγκων πωλήσεων,

η υψηλή ταχύτητα ανανέωσης των αποθεμάτων, που επιτρέπει ταχύτερη προσαρμογή των τιμών,

καθώς και η αυξημένη παρουσία προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία τα τελευταία χρόνια καταγράφουν σημαντική άνοδο στις πωλήσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι η επίδραση της πρόσφατης πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν μπορεί ακόμη να αποτυπωθεί πλήρως στα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, καθώς επηρέασε μόνο λίγες ημέρες πωλήσεων του εξεταζόμενου διαστήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



