Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας: Δείτε το πρόγραμμα του Ιουλίου
Πώς θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Ιούλιο.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Ιούλιο θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει ως ακολούθως:
ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 7.30’ μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, † Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ
ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (24.06.1827)
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΖΕΝΟΥ
ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ’ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΩΣΗ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30’ π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΚΡΕΚΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ: 7.00’ μ.μ.
ΤΟ ΠΡΩΙ:
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΟΥΒΑΡΔΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ
ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ
ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
ΕΝΑΡΞΗ: 8.00’ μ.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ, † Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΑΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΘΟΛΙΘΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30′ π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ, † Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.
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