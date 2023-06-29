Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας: Δείτε το πρόγραμμα του Ιουλίου

Πώς θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Ιούλιο.

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας: Δείτε το πρόγραμμα του Ιουλίου
29 Ιούν. 2023 13:30
Pelop News

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Ιούλιο θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει ως ακολούθως:

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: 7.30’ μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ, † Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ (24.06.1827)

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΠΟΛΥΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΑΚΕΛΛΑΡΙΑΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΖΕΝΟΥ

ΑΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΕΩΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΚΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Δ’ ΟΙΚΟΥΜ. ΣΥΝΟΔΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΓΩΣΗ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30’ π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΚΡΕΚΑ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 7.00’ μ.μ.

ΤΟ ΠΡΩΙ:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΣΟΥΒΑΡΔΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ

ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ

ΙΕΡΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ: 8.00’ μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ, † Ζ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΑΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΘΟΛΙΘΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ, † ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30′ π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ, † Η’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 08.00′ π.μ.

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