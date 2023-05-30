Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας – Το πρόγραμμα της αρχιερατικής χοροστασίας του Ιουνίου
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Ιούνιο θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει με το παρακάτω πρόγραμμα.
Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Ιούνιο θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει με το παρακάτω πρόγραμμα.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ
40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗ
(ΠΑΤΡΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ † ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:
ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΕΝΑΡΞΗ: 07.30’ μ.μ.
ΤΟ ΠΡΩΙ:
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ † ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ
ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΕΡΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ † ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ
ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ … ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΟΣΙΟΥ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΕΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ
ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΒΥΘΟΥ
ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΕΡΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ † Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ † Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ
ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΑΙΓΙΟΥ
ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ … ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
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