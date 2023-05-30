Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας – Το πρόγραμμα της αρχιερατικής χοροστασίας του Ιουνίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Ιούνιο θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει με το παρακάτω πρόγραμμα.

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιάλειας - Το πρόγραμμα της αρχιερατικής χοροστασίας του Ιουνίου
30 Μάι. 2023 11:40
Pelop News

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερώνυμος κατά τον μήνα Ιούνιο θα χοροστατήσει και θα λειτουργήσει με το παρακάτω πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ

40ΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΠΕΤΡΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗ

(ΠΑΤΡΟΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ † ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

ΑΦ’ ΕΣΠΕΡΑΣ:

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ: 07.30’ μ.μ.

ΤΟ ΠΡΩΙ:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΑΙΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ † ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ

ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΕΡΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ † ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΙΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ … ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΟΣΙΟΥ

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΟΡΤΑΣΕΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ

ΘΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΠΑΜΜ. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΒΥΘΟΥ

ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΙΕΡΕΩΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ † Β’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ † Γ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΣΣΗΝΕΖΗ ΑΙΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ: 07.30΄π.μ.

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ … ΠΕΤΡΟΥ & ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ

ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

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