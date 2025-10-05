Ιερά Οδός: «Για χιλιοστά γλύτωσα το μάτι μου» – Τι λέει το θύμα της επίθεσης με κατσαβίδι από τον 25χρονο διανομέα

«Δε νιώθω πολύ καλά ψυχολογικά και σωματικά», δηλώνει από το κρεβάτι του νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται το θύμα της σοκαριστικής επίθεσης με κατσαβίδι από τον 25χρονου ντελιβερά στην Ιερά Οδό.

«Το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Γιατί το γλύτωσα στο χιλιοστό του χιλιοστού, μου είπε ο γιατρός. Δηλαδή για ένα χιλιοστό. Για ένα χιλιοστό του χιλιοστού γλύτωσα το μάτι μου», είπε ο άνδρας στο Mega και στις «Εξελίξεις Τώρα».

Ο ίδιος περιέγραψε στην κάμερα της εκπομπής πως ο δράστης κατέβηκε από το μηχανάκι του και ήρθε κατευθείαν προς το μέρος του, για να του επιτεθεί με αυτόν τον φριχτό τρόπο.

«Έκανε πιο κάτω δεξιά, για να κατέβει από το μηχανάκι, για να ‘ρθει στο αμάξι, για να πλακωθούμε, δεν ξέρω τι σκεπτικό είχε. Ανέβηκε ξανά στη μηχανή και έφυγε. Και πήγε απέναντι σε ένα καφέ. Κατέβασε το κουτί που είχε της … που ήταν ντελιβεράς και μετά εγώ έφυγα. Ήμουν στο φανάρι Ιερά οδό και Λεωφόρο Κηφισού, για να μην ανάψει το φανάρι πράσινο, για να φύγω. Ενώ αυτός ήρθε ανάποδα τη Ιερά οδό και ήρθε μπροστά στο αμάξι μου. Κατέβηκε από το μηχανάκι και ήρθε.

Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι.

Έβριζε, έλεγε κάτι αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Τι σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη», σημείωσε μιλώντας στη σημερινή (05.10.2025) εκπομπή.

Ο 40χρονος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάστασης στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας και ο δράστης έχει ήδη παραδοθεί.

Το πλημμέλημα έγινε κακούργημα

Με ενέργειες του δικηγόρου του θύματος, Σπύρο Δημητρίου, άλλαξε το κατηγορητήριο σε βάρος του δράστη και από πλημμέλημα έγινε σε κακούργημα με τον κ. Δημητρίου να υπογραμμίζει:

«Η αστυνομία προσπαθώ να καταλάβω τον λόγο που σε αυτόν τον άνθρωπο διαβιβάζει στον εισαγγελέα ένα απλό πλημμεληματάκι».

Ένα άλλο θέμα που θέλησε να αναδείξει ο δικηγόρος όπως είπε είναι από προσωπική του εμπειρία: «Είναι η τέταρτη φορά μέσα σε ένα χρόνο, τις υπόλοιπες τρεις ήμουν ως υπερασπιστής, που συγκεκριμένος κλάδος επαγγελματικός εμπλέκεται σε πάρα πολύ σοβαρά κακουργήματα».

Ο 25χρονος ντελιβεράς είναι γνωστός στις Αρχές και έχει συλληφθεί 19 φορές. Αναλυτικά έχει συλληφθεί ο 25χρονος διανομέας:

2018: Για ληστεία σε βάρος ταξιτζή,

2019: Για ναρκωτικά,

2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,

2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους,

2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του,

2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων.

Το χρονικό της επίθεσης

Ήταν 2 παρά τέταρτο μεσημέρι της Παρασκευής (03.10.2025), όταν στη συμβολή της Ιεράς οδού και Λεωφόρου Κηφισού ο 40χρονος οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε κόκκινο σηματοδότη.

Οι δύο οδηγοί διαπληκτίστηκαν έντονα και τότε ο οδηγός της μηχανής τραυμάτισε τον 40χρονο με κατσαβίδι στο μάτι, τον εγκατέλειψε και τράπηκε σε φυγή. Στο σημείο επικρατεί πανικός.

«Εκείνος σταμάτησε μόνο όταν είδε τα αίματα και αφού επιβιβάστηκε στη μηχανή του αποχώρησε από το σημείο. Έπειτα από λίγο ήρθε η αστυνομία την οποία είχε καλέσει ένας αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο και το ασθενοφόρο το οποίο με παρέλαβε και με μετέφερε στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Επιθυμώ να εξεταστώ από ιατροδικαστή», έχει πει ο 40χρονος, θύμα της επίθεσης, στην κατάθεσή του.

«Τα παιδιά θέλουν τον πατέρα τους»

«Με πήρε ο ίδιος ο άντρας μου και μου είπε ότι χρειάζεται τη βοήθειά μου, γιατί βρέθηκε με ένα κατσαβίδι καρφωμένο στο μάτι του, από έναν οδηγό μηχανής στη μέση του δρόμου. Έπαθα σοκ. Αυτή τη στιγμή προσεύχομαι στο Θεό να γίνει καλά. Έχουμε τρία ανήλικα παιδιά που θέλουν τον πατέρα τους. Έχουμε ήδη κάνει μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Χαίρομαι που ο δράστης συνελήφθη και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη», είπε η σύζυγος του 40χρονου.

«Αυτός είναι και μπλεγμένος από ό,τι μάθαμε. Εγώ έχω και τρία παιδιά, δε θέλω αύριο μεθαύριο να έρθει σαν αντίποινα, και να μου εμφανιστεί φάτσα κάρτα, σε μένα ή στα παιδιά μου και να μας κάνει περαιτέρω κακό. Είναι απόπειρα, γιατί είμασταν τυχεροί που δεν του βγήκαν τα μάτια. Ήταν ελάχιστα τα χιλιοστά που πέρασε το κατσαβίδι και μπορούσε να του είχε κάνει ζημιά και να είχε μείνει τυφλός. Είναι πρησμένος, έχει ενόχληση στο διάφραγμα γιατί του έχει κάνει κάταγμα. Εννοείται και θα ήθελα να πάει φυλακή».

