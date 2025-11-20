Ιερέας youtuber: «Κάναμε κοκαΐνη στην κουζίνα του ναού»

Ο παλαιοημερολογίτης ιερέας youtuber, που συνελήφθη για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, δηλώνει χρήστης κοκαΐνης, οροθετικός που ζούσε με τα επιδόματα του κράτους και άστεγος που κατοικούσε στο ναό του Αγίου Παρθενίου μαζί με έναν δεύτερο ιερέα, επίσης οροθετικό και την ηλικιωμένη μητέρα του η οποία πάσχει από άνοια.

Στην απολογία που παρουσιάζει το newsit.gr, ο 46χρονος «ιερέας», επιχειρεί με σπαρακτικούς τόνους να ξεδιπλώσει το προσωπικό του «δράμα» και να παρουσιαστεί ως θύμα της αρχηγού της συμμορίας αναφέροντας ούτε λίγο, ούτε πολύ πως ουσιαστικά εκείνη τον έμπλεξε καθώς η εξάρτηση του από την κοκαΐνη, τον έκανε διακινητή ναρκωτικών για να σβήσει ένα χρέος της τάξεως των 1900 ευρώ που είχε δημιουργηθεί στο κύκλωμα από τις δόσεις που καθημερινά του χορηγούσε για να καλύψει τις ανάγκες του.

Έτσι, τα ρίχνει όλα στην γυναίκα εγκέφαλο και τον Αλβανό σύντροφο της, ενώ σε μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ως ενάρετος άνθρωπος της εκκλησίας και του Θεού αναφέρει πως «η ζωή μου ήταν πάντα της προσφοράς και της φιλανθρωπίας. Διοργανώνω στο ναό συσσίτια για άστεγους και άπορους, έχω βραβευτεί ως ο καλύτερος σεφ στην Ευρώπη για το έτος 2023, έχω εκδώσει βιβλίο μαγειρικής».

Η αρχηγός, η «φρίμπα» και το χρέος – Ήθελε 100 ευρώ τη μέρα για κοκαΐνη

Από τις πρώτες γραμμές της απολογίας του ο ρασοφόρος drug dealer μπαίνει στην ουσία και περιγράφει τη σχέση του με την κοκαΐνη. Όπως λέει, είναι οροθετικός που ζει με κρατικά επιδόματα αναπηρίας και έγινε χρήστης μετά τον θάνατο του αδερφού του.

«Είμαι χρήστης ναρκωτικών ουσιών, κοκαΐνης. Ξεκίνησα να κάνω χρήση πριν 10 χρόνια περιστασιακά. Την εγκέφαλο την γνώρισα πριν από ένα χρόνο περίπου μετά την αποφυλάκιση της. Την έφερε ο πρώην σύντροφός της στο ναό, ώστε να την στηρίξω ψυχολογικά και πνευματικά. Εγώ λόγω και της δικής μου εξάρτησης, ήρθα κοντά με την εγκέφαλο γιατί ένιωσα ότι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Αρχίσαμε να κάνουμε παρέα και να περνάμε χρόνο, γιατί μέχρι τότε μοναδικοί άνθρωποι με τους οποίους μιλούσα ήταν οι άλλοι δυο ιερείς Χρυσόστομος και Αστέριος. Εγώ μετά το θάνατο του αδελφού μου είχα πέσει ψυχολογικά και άρχισα να κάνω συστηματικά χρήση κοκαΐνης. Αυτό έγινε πριν από περίπου δύο χρόνια. Τα έσοδα μου, ήταν από το κανάλι στο YouTube και από επίδομα αναπηρίας που λαμβάνω ως οροθετικός.

Όταν γνώρισα την εγκέφαλο, έμενα εκτός ναού, σε μισθωμένη οικία. Η εγκέφαλος ερχόταν στο σπίτι και κάναμε μαζί χρήση κοκαΐνης. Αυτή εγώ και ο Αστέριος. Η «εγκέφαλός» μας έδειξε τον τρόπο να κάνουμε «φρίμπα» – καπνιστή κοκαΐνη – και τότε η εξάρτηση και η δική μου και του Αστέριου έγινε ακόμα πιο έντονη. Η εγκέφαλός μας έφερε τις ποσότητες που ζητούσαμε δύο – τρία φιξάκια για 100 ευρώ. Αφού τέλειωναν αυτά, μας έφερνε 1-2 γραμμάρια, χωρίς να μας πάρει λεφτά λέγοντάς μας ότι θα τα βρούμε. Αυτό γινόταν σε καθημερινή βάση. Μετά από ένα ή δύο μήνες που είχαμε έρθει πολύ κοντά λόγω της χρήσης μας, η εγκέφαλός, είπε σε μένα και τον Αστέριο, ότι της χρωστάμε 1900 ευρώ. Τότε κατάλαβα, ότι τις ποσότητες αυτές, που υποτίθεται μας κερνούσε, μας τις χρέωνε και έπρεπε να μειώσουμε το χρέος».

Η έξωση, η μετακόμιση στο ναό – Κάπνιζε κόκα στην κουζίνα της εκκλησίας

Το γεγονός, όπως αναφέρει πως αισθανόταν άρρωστος, και αδυνατούσε να ασχοληθεί με το κανάλι του στο youtube και να κερδίσει χρήματα, τον καταρράκωσε. Όπως λέει του έκαναν έξωση από το διαμέρισμα και αναγκάστηκε μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα του και έναν ακόμη ρασοφόρο οροθετικό, που συνελήφθη και αυτός για τη συμμετοχή του στο κύκλωμα, να μετακομίσουν στον ναό της Λιοσίων. «Λόγω της χρήσης, είχα οικονομικά προβλήματα αφού δεν είχα τη δύναμη να κάνω βίντεο στο YouTube και αισθανόμουν άρρωστος. Η εγκέφαλος συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι της χρωστάμε 1900 ευρώ, ωστόσο συνέχιζε να μας φέρνει ποσότητες για την καθημερινή μας χρήση. Εγώ αγόραζα ποσότητες και από άλλους. Αυτά όλα έγιναν το καλοκαίρι.

Τον Αύγουστο ή Σεπτέμβριο μας έκαναν έξωση από το σπίτι που νοικιάζαμε και τότε αρχίσαμε και μέναμε στο ναό, σε χώρο που εμείς διαμορφώσαμε. Στο ναό μέναμε εγώ, ο Αστέριος, ο Χρυσόστομος και η μητέρα μου που πάσχει από άνοια. Από τότε κάναμε χρήση στην κουζίνα του ναού. Εκτός από το χρέος στην εγκέφαλο οφείλουμε χρήματα στα μισθώματα για τον ναό και σε άλλους που πουλούσαν ναρκωτικά.

Η χρήση μου ήταν απαραίτητη και ζητούσα συνέχεια. Παράλληλα συνέχισα όλες τις δράσεις μου στο ναό. Περίπου αρχές Σεπτέμβρη, η εγκέφαλος με κάλεσε στο τηλέφωνο και μου είπε ότι θα φέρει ίδια ή κάποιος άλλος, δε θυμάμαι, μια τσάντα και να βγει ο Χρυσόστομος να την πάρει. Εμείς είχαμε ένα τηλέφωνο που χρησιμοποιούσαμε εγώ και ο Αστέριος που μέσα είχε δύο κάρτες, μία δική μου και μία για τον Αστέριο. Την περισσότερη επικοινωνία με την εγκέφαλο την είχα εγώ.

Στις συνομιλίες μας, όπου αναφέρεται η λέξη «μακαρόνια», εννοούμε ποσότητα κοκαΐνης για δική μας χρήση. Όλες οι ποσότητες που προμηθευόμασταν από την εγκέφαλο, ήταν για δική μας χρήση. Η εγκέφαλός μου είχε πει ότι τις ποσότητες τις προμηθεύεται από τον ψηλό ή Τζίμη τον οποίο φαινόταν ότι έδινε τα χρήματα και ότι το χρέος μεταφέρθηκε εκεί. Τον Τζίμη, τον γνώρισα πριν από 1.5 με 2 μήνες. Μας τον γνώρισε η εγκέφαλος, ως σύντροφό της και είπε ότι αυτός είναι ο άνθρωπος στον οποίο χρωστάει και αυτή ως προμηθευτή της.

Επίσης θέλω να πω ότι στην εγκέφαλο, είχαμε δώσει τις τραπεζικές κάρτες από τους λογαριασμούς των επιδομάτων μας, γιατί μας έκανε φασαρία και μας ζητούσε χρήματα. Εμείς τρομάξαμε και τις είχαμε δώσει τις κάρτες μας αλλά ποτέ δε μας τις επέστρεψε. Η εγκέφαλος έκανε ανάληψη όλα τα χρήματα που είχαμε στους λογαριασμούς, χωρίς όμως να μας επιστρέφει τις κάρτες».

«Κρύψαμε τα ναρκωτικά στο χρηματοκιβώτιο του ναού»

«Όπως είπα παραπάνω, η εγκέφαλος τον Σεπτέμβριο μας έφερε μια σακούλα την οποία παρέλαβε ο Χρυσόστομος και την έβαλε στο χρηματοκιβώτιο που φυλούσαμε με τα προσωπικά μας αντικείμενα για την ιεροσύνη μας. Την επόμενη μέρα είδα ότι η σακούλα είχε κάνναβη. Η εγκέφαλος ή ένα τρίτο πρόσωπο μας έφερε τη σακούλα που είχε την κάνναβη. Δεν είδα ποιος την έφερε, όμως ήμουν παρών στο τηλεφώνημα που η εγκέφαλος είπε: “Πες στον Χρυσόστομο να βγει έξω για να παραλάβει τη σακούλα”.

Η εγκέφαλος είπε ότι θα έπαιρνε τη σακούλα. Την πήρε μετά από τρεις – τέσσερις μέρες. Εγώ ήμουν αντίθετος να κάνουμε κάτι παράνομο. Φοβάμαι τους αστυνομικούς. Δε γνωρίζω αν παραλάβαμε άλλες φορές και φυλάξαμε ποσότητα ναρκωτικών για την εγκέφαλο. Ήμουν σε πολύ κακή κατάσταση λόγω της χρήσης και ψυχολογικά λόγω των οικονομικών προβλημάτων. Τα άτομα τα οποία ο αστυνομικός λέει ότι ήταν τοξικοεξαρτημένοι και ότι προμηθεύονταν από μας, στην πραγματικότητα ήταν οι προμηθευτές μας. Εγώ έβγαζα το χέρι μου με τα χρήματα από τα κάγκελα, αυτός μου έβαζε στο χέρι το φιξάκι, εγώ έμπαινα μέσα και αυτός έφευγε. Όλα μου τα χρήματα πήγαιναν στα ναρκωτικά. Φτάσαμε στο σημείο να δανειζόμαστε από τρίτους. Ο Τζίμης δεν ήρθε ποτέ μέσα στο ναό, πάντα έφερνε την εγκέφαλο για να μας δώσει τα ναρκωτικά ή να κάνουμε παρέα κάνοντας χρήση ή να την πάρει από το ναό ή της έφερνε ναρκωτικά, όταν αυτή ήταν ήδη στο ναό».

Οι πιέσεις, οι απειλές, η μεταφορά της κόκας από τον δεύτερο ρασοφόρο και η σύλληψη

Σε αυτό το σημείο της απολογία του ο ρασοφόρος αναφέρεται στο χρέος και τις πιέσεις που δέχονταν οι δυο ρασοφόροι από την αρχηγό του κυκλώματος για να μεταφέρουν ναρκωτικά. «Η εγκέφαλος δε μας ζήτησε ποτέ χρήματα, πάντα όμως στη συζήτηση μας υπήρχε αναφορά ότι χρωστάμε χρήματα. Η εγκέφαλός μας είπε ότι το χρέος ήταν στους Αλβανούς κι εμείς φοβόμασταν μη κάνουν κακό σε εμάς ή στην εγκέφαλο. Η εγκέφαλός μας είπε ότι ο Τζίμης και τα παιδιά της, δεν γνώριζαν ότι κάνει καπνιστή κοκαΐνη. Επίσης η εγκέφαλός μας έλεγε να μεταφέρουμε ναρκωτικά και εκτός Αθήνας, λέγοντάς μας να πάμε ταξιδάκι να βγάλουμε κανένα φράγκο, αλλά κανείς από μας δεν το έκανε.

Μόνο ο Χρυσόστομος μια φορά, μετέφερε ναρκωτικά στην Κάλυμνο και συγκεκριμένα ποσότητα κάνναβης. Δεν ξέρω όμως ακριβώς τι ποσότητα ήταν, ούτε θυμάμαι ακριβώς πότε έγινε αυτό. Ούτε ο Χρυσόστομος, ούτε εμείς πήραμε χρήματα γι’ αυτό. Τα εισιτήρια και την διαμονή τα πλήρωσε ο Τζίμης. Ο Χρυσόστομος έκανε και αυτός χρήση ναρκωτικών. Άρχισε να κάνει το Σεπτέμβριο μαζί μας και μάλιστα απέκτησε μεγαλύτερη εξάρτηση από εμάς. Τον τελευταίο μήνα η εγκέφαλός μας έκανε φασαρία για το χρέος μας σε μένα και στον Αστέριο.

Ο Χρυσόστομος, είχε μπει από το Σεπτέμβριο στη φυλακή. Λόγω του χρέους μας στην εγκέφαλο, της δώσαμε το μοναδικό αυτοκίνητο που είχαμε εγώ και ο Αστέριος και το οποίο το έχει ακόμα. Μετά την εγκέφαλο, άρχισε να παίρνει τηλέφωνο ο Τζίμης και να μας ζητάει αυτός τα χρήματα. Μας απειλούσε ότι θα μας σκοτώσει. Ο Τζίμης επίσης ερχόταν στο ναό και μας απειλούσε. Μας έλεγε ότι το αυτοκίνητο δεν αρκεί για να ξεπληρώσει το χρέος μας. Μας έλεγε ότι κι αυτός χρωστάει σε άλλους αλβανούς.

Στις 4 με 5 Νοεμβρίου, ο Τζίμης είπε στον Αστέριο ότι θα πρέπει να πάει κάτι στη Ρόδο για να σβήσει το χρέος των 1900 ευρώ. Εγώ ζήτησα από τον Αστέριο να μην πάει, γιατί δεν ήθελα να μείνω μόνος μου στο ναό και επειδή ήξερα ότι η βαλίτσα είχε μέσα ναρκωτικά, χωρίς όμως να ξέρω τι είδος ήταν και την ποσότητα. Ο Αστέριος αρχικά αρνήθηκε να πάει. Η εγκέφαλος τότε άρχισε να στέλνει μηνύματα και να παίρνει τηλέφωνα φωνάζοντας ότι θα την σκοτώσουν οι Αλβανοί και ότι θα τους στείλει και σε εμάς που παίρνουμε τις ποσότητες.

Μας έδωσε διορία μέχρι τις 6 Νοεμβρίου στις έξι το πρωί να της δώσουμε τα χρήματα. Στις 6 Νοεμβρίου το μεσημέρι μας έστειλε μήνυμα ο Τζίμης να βγούμε έξω από το ναό, γιατί στις τρεις θα έφευγε το καράβι. Ο Τζίμης ήταν πολύ εκνευρισμένος, χτυπούσε το τιμόνι του αυτοκινήτου, έβριζε. Στο πίσω κάθισμα είχε, από την είδα, όπλο. Μας είπε ότι ήδη είχε καθυστερήσει να στείλει τα ναρκωτικά. Τα είχε κρατήσει μια μέρα παραπάνω. Ο Αστέριος τότε είπε ότι θα πάει, γιατί φοβήθηκε ότι θα μας σκοτώσει. Μου είπε ότι θα έβαζε την βαλίτσα στο καράβι και ότι αυτός θα πήγαινε την άλλη μέρα με το αεροπλάνο. Αυτό και έγινε. Όταν γύρισε, μου είπε ότι έβαλε τη βαλίτσα στο καράβι ασυνόδευτη και ότι αυτός θα πήγαινε την επόμενη μέρα το πρωί στη Ρόδο. Την άλλη μέρα το πρωί, έφυγε από το ναό για να πάει στη Ρόδο.

Εγώ έπαιρνα τηλέφωνο τον Αστέριο και δεν τον έβρισκα. Άρχισα να παίρνω την εγκέφαλο, η οποία ήταν στο νοσοκομείο με την κόρη της και αυτή μου έλεγε ότι δεν ξέρει που είναι ο Αστέριος και ανησυχούσε τι έχει γίνει με τη βαλίτσα. Θέλω τέλος να πω, ότι όταν έφυγε ο Αστέριος εγώ κράτησα την κάρτα του κινητού και την έβαλα σε άλλη συσκευή. Μέχρι να φύγει ο Αστέριος από το ναό, είχε βάλει το κινητό σε λειτουργία πτήσης ώστε να φαίνεται ότι ταξιδεύει με το καράβι και δεν έχει σήμα και επικοινωνούσε με τον Τζίμη από τα δεδομένα του κινητού μέσω μηνυμάτων. Εγώ γνωρίζω μέχρι αυτό το σημείο, δε γνωρίζω σε ποιον θα έδινε τη βαλίτσα, ούτε αν θα έπαιρνε χρήματα γι’ αυτό. Για τα εισιτήρια του αεροπλάνου, δανείστηκε χρήματα από μία κυρία στο Λαγονήσι. Δεν ήθελε να φύγει με το καράβι για να μην με αφήσει μόνο μου, αλλά τελικά αποφάσισε να φύγει με το αεροπλάνο γιατί η κατάσταση μας ήταν δραματική. Μετά ήρθαν οι αστυνομικοί, έκαναν έρευνα στο ναό και με συνέλαβαν και τότε έμαθα ότι είχε γίνει με τον Αστέριο».

«Ειμαι βραβευμένος σεφ με 215.000 ακόλουθους στο youtube»

Κλείνοντας την απολογία του ο ρασοφόρος drug dealer επιχειρεί να συστηθεί στις αρχές παραθέτοντας το βιογραφικό του. Μάλιστα για μια ακομα φορά επιχειρεί να κάνει επίκληση στο συναίσθημα και να παρουσιαστεί ως άνθρωπος του Θεού που φρόντιζε για τον πλησίον του: «Μετά την σύλληψη, μας έκαναν έξωση από το ναό. Τώρα δεν έχω που να μείνω. Η μητέρα μου είναι πλέον με την αδερφή μου και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Σε περίπτωση που αφεθώ ελεύθερος θα διαμείνω στην Άνω Κυψέλη σε φίλη της μητέρας μου. Δεν έχω ξανακατηγορηθεί για τίποτα. Η ζωή μου ήταν πάντα της προσφοράς και της φιλανθρωπίας. Διοργανώνω στο ναό συσσίτια για άστεγους και άπορους, έχω βραβευτεί ως ο καλύτερος σεφ στην Ευρώπη για το έτος 2023, έχω εκδώσει βιβλίο μαγειρικής, οργανώνω φιλανθρωπίες για άπορους. Ποτέ δεν έχω διακινήσει ποσότητες ναρκωτικών, δεν έχω λάβει χρήματα από αυτά. Βιοπορίζομαι από το YouTube. Το κανάλι μου έχει 25 εκατομμύρια προβολές και 210.000 ακόλουθους. Επιθυμώ να εξεταστώ από πραγματογνώμονα γιατρό προκειμένου να διαπιστωθεί ο βαθμός εξάρτησης μου από τις ναρκωτικές ουσίες».

