Ιερουσαλήμ: Εβραίοι φτύνουν καθώς περνά χριστιανική πομπή – ΒΙΝΤΕΟ

Οργή και κατακραυγή έχει προκαλέσει στο Ισραήλ ένα βίντεο, που καταγράφει υπερορθόδοξους Εβραίους να φτύνουν στο έδαφος καθώς περνά δίπλα τους μια πομπή Χριστιανών, που κουβαλούν έναν σταυρό στην ιερή πόλη της Ιερουσαλήμ.

Στην εξοργιστική σκηνή, που κατέγραψε τη Δευτέρα δημοσιογράφος της κεντροαριστερής ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, διακρίνεται μια ομάδα αλλοδαπών προσκυνητών να ξεκινά την πομπή στο λαβύρινθο της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, που φιλοξενεί τα ιερότερα εδάφη του Ιουδαϊσμού στο Ισραήλ, σημαντικά χριστιανικά προσκυνήματα και το τρίτο ιερότερο τέμενος του Ισλάμ.

Οι προσκυνητές – άνδρες και γυναίκες – σηκώνοντας έναν μεγάλο ξύλινο σταυρό στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ ακολούθησαν την διαδρομή που πιστεύεται ότι βάδισε ο Ιησούς μέχρι το Γολγοθά. Στην πορεία υπερορθόδοξοι Εβραίοι φορώντας μαύρα κοστούμια και μαύρα καπέλα με φαρδύ γείσο και κρατώντας στα χέρια τελετουργικά κλαδιά φοίνικα για την εβραϊκή γιορτή του Σουκότ, στριμώχτηκαν στα στενοσόκακα για να περάσει η πομπή των Χριστιανών, αλλά τουλάχιστον επτά υπερορθόδοξοι Εβραίοι έφτυσαν στο έδαφος δίπλα στην ομάδα των Χριστιανών.

Το περιστατικό, που η χριστιανική κοινότητα της Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ως το τελευταίο σε μια σειρά ανησυχητικών επιθέσεων με θρησκευτικά κίνητρα, έσπευσαν – σε μια σπάνια κίνηση, όπως σημειώνουν το Associated Press και διεθνή ΜΜΕ – να καταδικάσουν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου κι άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.

Από τα τέλη του περασμένου χρόνου, που ανήλθε στην εξουσία η πιο συντηρητική στην ιστορία κυβέρνηση του Ισραήλ, έχουν ενταθεί οι ανησυχίες μεταξύ θρησκευτικών ηγετών, περιλαμβανομένου του διορισμένου από το Βατικανό Λατίνου πατριάρχη, για την αυξανόμενη παρενόχληση της χριστιανικής κοινότητας με την δισχιλιετή ιστορία στην περιοχή.

Πολλοί λένε ότι η κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου, με τα ισχυρά υπερεθνικιστικά μέλη, όπως ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς και ο ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έχει ενθαρρύνει τους Εβραίους εξτρεμιστές και καλλιέργησε μια αίσθηση ατιμωρησίας.

«Αυτό που συνέβη με τον δεξιό θρησκευτικό εθνικισμό είναι ότι η εβραϊκή ταυτότητα αναπτύσσεται γύρω από τον αντιχριστιανισμό», λέει η Γιίσκα Χαράνι, ιδρύτρια ισραηλινής τηλεφωνικής γραμμής για επιθέσεις κατά των Χριστιανών. «Ακόμα κι αν η κυβέρνηση δεν το ενθαρρύνει,αφήνουν να εννοηθεί ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις».

Αυτές οι ανησυχίες για την εντεινόμενη μισαλλοδοξία φαίνονται να παραβιάζουν τη δεδηλωμένη δέσμευση της ηγεσίας του Ισραήλ για την ελεύθερη άσκηση των λατρευτικών καθηκόντων στους ιερούς τόπους, η οποία κατοχυρώνεται στη διακήρυξη που σηματοδότησε την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ πριν από 75 χρόνια. Το Ισραήλ κατέλαβε στον πόλεμο του 1967 την ανατολική Ιερουσαλήμ και αργότερα την προσάρτησε σε μια κίνηση που δεν αναγνωρίζεται διεθνώς.

Περί τους 15.000 Χριστιανοί ζουν σήμερα στην Ιερουσαλήμ, στην πλειονότητά τους Παλαιστίνιοι, που θεωρούν ότι τελούν υπό ισραηλινή κατοχή.

Το γραφείο του Νετανιάχου επέμεινε την Τρίτη ότι το Ισραήλ «έχει δεσμευτεί πλήρως να διασφαλίσει το ιερό δικαίωμα της λατρείας και του προσκυνήματος στους ιερούς τόπους όλων των θρησκειών».

«Καταδικάζω σθεναρά κάθε προσπάθεια εκφοβισμού των πιστών και δεσμεύομαι να αναλάβω άμεση και αποφασιστική δράση εναντίον του», είπε.

Λάδι στη φωτιά έριξε ο Ελίσα Γερέντ, υπερεθνικιστής ηγέτης Εβραίων εποίκων και πρώην σύμβουλος βουλευτή του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάχου. Ο Γερέντ, που παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό ως ύποπτος για εμπλοκή στο φόνο ενός 19χρονου Παλαιστίνιου, υπερασπίστηκε τους υπερορθόδοξους Εβραίους που έφτυσαν δίπλα στην πομπή των Χριστιανών, υποστηρίζοντας ότι «είναι «αρχαίο εβραϊκό έθιμο» το φτύσιμο κατά Χριστιανών κληρικών και ναών. «Ίσως υπό την επίδραση της δυτικής κουλτούρας να έχουμε κάπως ξεχάσει τι είναι ο χριστιανισμός. Πιστεύω ότι τα εκατομμύρια των Εβραίων που υπέφεραν στην εξορία απο τις σταυροφορίες ουδέποτε θα λησμονήσουν», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

People who have no solution

Elisha Fard, a religious right activist in Israel, defends Jews spitting on Christians

.

He tweeted, “Jewish law blesses everyone who spits on churches and pastors. There was an ancient Jewish tradition that required spitting on them.”

He also pic.twitter.com/fmeTXftNIa

— Rami (@Rami_Alshahrour) October 4, 2023