Ηγουμενίτσα: Μαθητής τραυματίστηκε σε άγριο επεισόδιο ενδοσχολικής βίας στο 1ο Λύκειο

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας, όταν μαθητής της Α’ Λυκείου τραυματίστηκε έπειτα από συμπλοκή με συμμαθητές του, σε νέο περιστατικό ενδοσχολικής βίας που ερευνάται από τις αρχές.

29 Οκτ. 2025 14:17
Pelop News

Ένα ακόμη περιστατικό σχολικής βίας συγκλονίζει την Ήπειρο. Το πρωί της Τετάρτης, μαθητής της Α’ Λυκείου στο 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Φιλιατών, φέροντας τραύματα στο χέρι και στο κεφάλι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε ύστερα από έντονη αντιπαράθεση του μαθητή με τρεις συνομηλίκους του, που κατέληξε σε συμπλοκή εντός του σχολείου. Ο τραυματισμένος μαθητής μεταφέρθηκε αρχικά στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στους Φιλιάτες για περαιτέρω εξετάσεις.

Η διεύθυνση του σχολείου έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες του περιστατικού. Το συμβάν προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά ανάλογων επεισοδίων που αναδεικνύουν την ανάγκη για πιο ουσιαστική αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας.
