Ικανοποιημένος ο Δημήτρης Πεγλερίδης για το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου κ18

Απόλυτα ικανοποιημένος ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου Δημήτρης Πεγλερίδης για την αγωνιστική και οργανωτική επιτυχία του Διασυλλογικού πρωταθλήματος Κ18 στην Πάτρα.

19 Απρ. 2026 19:09
Pelop News

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, κ. Δημήτριος Πεγλερίδης, δήλωσε για το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ-18 που διεξήχθη στην Πάτρα το Σάββατο 18 Απριλίου 2026:

«Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και το ταλέντο της νέας γενιάς του στίβου.

Στα 1500μ κοριτσιών, η Ανθή Αγγελάτου κατέκτησε την 1η θέση με 4:50.10 (ΠΕΛΟΨ), με τη Παναγιώτα Λαμπράκη να ακολουθεί στη 2η θέση με 4:50.27 (ΓΕ Αγρινίου), στα αγόρια νικητής ήταν ο Σωτήριος Τσώνης (ΓΑΣ Αγρινίου) με 4:11.62. Στα 400μ  στα κορίτσια επικράτησε η Αικατερίνη Οικονόμου με 1:00.91 (Αθλόραμα) ενώ στα Αγόρια νικητής ήταν  ο Παναγιώτης Σαμίκος με 52.40 (Άτλας Πατρών).

Στα 100μ με εμπόδια κοριτσιών, η Αθανασία Οικονομοπούλου κατέλαβε την 1η θέση με 14.71 (Κούρος), ξεχώρισε κερδίζοντας  και στο άλμα εις μήκος με άλμα στα 5.66μ. Στα 100μ κοριτσιών καταγράφηκαν πολύ υψηλές επιδόσεις, με τη Γεωργία Σταθοπούλου να επικρατεί με 12.27 (Ολυμπιάδα), τη Βασιλική Αλεξανδροπούλου να ακολουθεί με 12.66 (ΓΣ Δύμης) και την Αθανασία Τσαχλή, γεννηθείσα το 2012, να καταλαμβάνει την 3η θέση με 12.68 (Άτλας Πατρών).

Στα αγόρια, ο Γκέρσι Σουλεϊμάνι (ΓΕ Κεφαλληνίας) σημείωσε εξαιρετική επίδοση με 10.96 στα 100μ, ενώ αναδείχθηκε νικητής και στα 200μ με 22.28. Στα 200μ κοριτσιών, 1η ήταν η Γεωργία Σταθοπούλου με 25.62 (Ολυμπιάδα).

Στις ρίψεις, ξεχώρισε η Νικολία Μυλωνά (ΑΓΕ Πύργου), η οποία με βολή στα 42.90μ στη δισκοβολία πέτυχε το όριο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ επικράτησε και στη σφαιροβολία με 11.60μ. Θετική ήταν και η παρουσία της Νικολίας Πιερακέα (Σπάρτακος Πατρών) στη σφαιροβολία, με βολή στα 9.08μ στην πρώτη της εμφάνιση.

Στο μήκος αγοριών, νικητής ήταν ο Σπυρίδων Μακρυγιάννης (ΓΕ Αγρινίου) με 6.75μ, ενώ στο ύψος κοριτσιών 1η ήταν η Μαρία Μπαρδάκη (Αρίων) με 1.54μ. Στα 800μ, η Μαρία Κοτσιαντή επικράτησε στα κορίτσια με 2:25.31 (Ολυμπιάδα) και ο Ιωάννης Καρακάσης στα αγόρια με 2:01.97 (Πέλοψ). Στο ακόντιο αγοριών, 1ος ήταν ο Ευστάθιος Καλογερόπουλος (ΝΟ Ζαχάρως) με 48.13μ.

Τέλος, στα 3000μ, ο Σωτήριος Τσώνης (ΓΑΣ Αγρινίου) κατέκτησε την 1η θέση στα αγόρια με 9:39.63, ενώ στα κορίτσια νικήτρια ήταν η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοψ) με 10:47.62.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες, στους προπονητές και στα σωματεία τους. Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω την άψογη διοργάνωση των αγώνων και να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν και συνέβαλαν τα μέγιστα για μια τόσο επιτυχημένη αθλητική διοργάνωση  η οποία  επιβεβαιώνει  και τη δυναμική της περιοχής μας στον ελληνικό στίβο».

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣ. Κ18 ΠΑΤΡΑ 18.04.2026

 

 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:17 Ψηφιακή εποχή στις διαθήκες: Άμεση πρόσβαση εγγράφων μέσω της πλατφόρμας diathikes.gr
21:08 ΗΠΑ: Είμαστε κοντά σε συμφωνία με το Ιράν – Η εκτίμηση του Υπουργού Ενέργειας
21:00 Πάτρα: Εναπόθεση κλαδεμάτων σε νέα σημεία – Ετοιμάζεται ο Δήμος για την αντιπυρική περίοδο 2026
20:52 Κρήτη: Νεωκόρο δεν πήγε στη λειτουργία επειδή εγκλωβίστηκε μετά από τροχαίο – Τον βρήκαν σε γκρεμό
20:41 Μακελειό στη Λουιζιάνα: Οκτώ παιδιά νεκρά από πυροβολισμούς έπειτα από οικογενειακή διαμάχη
20:32 Καιρός: Άστατη Δευτέρα με βροχές σε Ιόνιο και ηπειρωτικά – Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας
20:18 «Οχι» σε δεύτερο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ, λέει το Ιράν
20:17 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Το τελευταίο ντέρμπι στη Λεωφόρο – Καίγονται οι Πειραιώτες
20:15 Μια νίκη από τους τελικούς η μπασκετική Παναχαϊκή – Φωτογραφίες/δηλώσεις
20:08 ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Έτοιμη για τον τίτλο η Ενωση – Διέλυσε τους Θεσσαλονικείς
20:00 Πάτρα: Ενας αιώνας Προσφυγικά και η ανάπλαση που… δεν τελειώνει
19:50 Σκιάθος: Φωτιά στην περιοχή του Πλατανιά
19:46 Προμηθέας: Τα σενάρια και οι ισοβαθμίες για μία θέση στα πλέι-οφ
19:39 Άγριο ξύλο μεταξύ οπαδών στο Μόναχο λίγο πριν από αγώνα της Μπάγερν
19:30 Premier League: Νίκη για τη σωτηρία πέτυχε η Νότιγχαμ Φόρεστ ΒΙΝΤΕΟ
19:18 Αιγιάλεια: Συνάντηση Ανδριόπουλου με τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου για τις αλλαγές του e-ΕΦΚΑ
19:09 Ικανοποιημένος ο Δημήτρης Πεγλερίδης για το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου κ18
19:09 Ένταση στα Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν μπλοκάρει ξανά δεξαμενόπλοια
19:08 Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Καραμπέτσος
19:01 Μια ακόμη επιτυχία: Ο Προμηθέας το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Εφήβων – Φωτογραφίες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
