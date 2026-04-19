Ικανοποιημένος ο Δημήτρης Πεγλερίδης για το Διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου κ18

Ο πρόεδρος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, κ. Δημήτριος Πεγλερίδης, δήλωσε για το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ-18 που διεξήχθη στην Πάτρα το Σάββατο 18 Απριλίου 2026:

«Το Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ18 στην Πάτρα ανέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο το υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και το ταλέντο της νέας γενιάς του στίβου.

Στα 1500μ κοριτσιών, η Ανθή Αγγελάτου κατέκτησε την 1η θέση με 4:50.10 (ΠΕΛΟΨ), με τη Παναγιώτα Λαμπράκη να ακολουθεί στη 2η θέση με 4:50.27 (ΓΕ Αγρινίου), στα αγόρια νικητής ήταν ο Σωτήριος Τσώνης (ΓΑΣ Αγρινίου) με 4:11.62. Στα 400μ στα κορίτσια επικράτησε η Αικατερίνη Οικονόμου με 1:00.91 (Αθλόραμα) ενώ στα Αγόρια νικητής ήταν ο Παναγιώτης Σαμίκος με 52.40 (Άτλας Πατρών).

Στα 100μ με εμπόδια κοριτσιών, η Αθανασία Οικονομοπούλου κατέλαβε την 1η θέση με 14.71 (Κούρος), ξεχώρισε κερδίζοντας και στο άλμα εις μήκος με άλμα στα 5.66μ. Στα 100μ κοριτσιών καταγράφηκαν πολύ υψηλές επιδόσεις, με τη Γεωργία Σταθοπούλου να επικρατεί με 12.27 (Ολυμπιάδα), τη Βασιλική Αλεξανδροπούλου να ακολουθεί με 12.66 (ΓΣ Δύμης) και την Αθανασία Τσαχλή, γεννηθείσα το 2012, να καταλαμβάνει την 3η θέση με 12.68 (Άτλας Πατρών).

Στα αγόρια, ο Γκέρσι Σουλεϊμάνι (ΓΕ Κεφαλληνίας) σημείωσε εξαιρετική επίδοση με 10.96 στα 100μ, ενώ αναδείχθηκε νικητής και στα 200μ με 22.28. Στα 200μ κοριτσιών, 1η ήταν η Γεωργία Σταθοπούλου με 25.62 (Ολυμπιάδα).

Στις ρίψεις, ξεχώρισε η Νικολία Μυλωνά (ΑΓΕ Πύργου), η οποία με βολή στα 42.90μ στη δισκοβολία πέτυχε το όριο για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ενώ επικράτησε και στη σφαιροβολία με 11.60μ. Θετική ήταν και η παρουσία της Νικολίας Πιερακέα (Σπάρτακος Πατρών) στη σφαιροβολία, με βολή στα 9.08μ στην πρώτη της εμφάνιση.

Στο μήκος αγοριών, νικητής ήταν ο Σπυρίδων Μακρυγιάννης (ΓΕ Αγρινίου) με 6.75μ, ενώ στο ύψος κοριτσιών 1η ήταν η Μαρία Μπαρδάκη (Αρίων) με 1.54μ. Στα 800μ, η Μαρία Κοτσιαντή επικράτησε στα κορίτσια με 2:25.31 (Ολυμπιάδα) και ο Ιωάννης Καρακάσης στα αγόρια με 2:01.97 (Πέλοψ). Στο ακόντιο αγοριών, 1ος ήταν ο Ευστάθιος Καλογερόπουλος (ΝΟ Ζαχάρως) με 48.13μ.

Τέλος, στα 3000μ, ο Σωτήριος Τσώνης (ΓΑΣ Αγρινίου) κατέκτησε την 1η θέση στα αγόρια με 9:39.63, ενώ στα κορίτσια νικήτρια ήταν η Ανθή Αγγελάτου (Πέλοψ) με 10:47.62.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους αθλητές και τις αθλήτριες, στους προπονητές και στα σωματεία τους. Παράλληλα, θα ήθελα να τονίσω την άψογη διοργάνωση των αγώνων και να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες που βοήθησαν και συνέβαλαν τα μέγιστα για μια τόσο επιτυχημένη αθλητική διοργάνωση η οποία επιβεβαιώνει και τη δυναμική της περιοχής μας στον ελληνικό στίβο».

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΣ. Κ18 ΠΑΤΡΑ 18.04.2026

