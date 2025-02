Ικανοποίηση Μητσοτάκη για την πρόταση της Φον ντερ Λάιεν να μην μετράνε οι αμυντικές δαπάνες στο έλλειμμα

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόταση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, προκειμένου να εξαιρεθούν οι αμυντικές δαπάνες από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των κρατών-μελών και της συλλογικής ασφάλειας της Ευρώπης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε η Ευρώπη να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες από το 2% σε πάνω από 3% του ΑΕΠ. Αυτό σημαίνει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον επενδύσεις κάθε χρόνο για την άμυνα.

Ρήτρα διαφυγής

Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες χωρίς να παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. Η αύξηση θα γίνει με ελεγχόμενο τρόπο και υπό όρους, ώστε να διασφαλιστεί η οικονομική σταθερότητα.

Η πρόταση περιλαμβάνει τη δημιουργία εξατομικευμένων εργαλείων για την αντιμετώπιση των αναγκών κάθε κράτους-μέλους. Επιπλέον, θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας, με επενδύσεις σε έργα κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας υποστήριξε την πρόταση, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά αυτή τη θέση εδώ και καιρό. Σε ανάρτησή του, τόνισε: «Η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας των κρατών-μελών είναι κρίσιμο βήμα για τη συλλογική ασφάλεια της Ευρώπης. Η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής θα επιτρέψει στους ευρωπαϊκούς λαούς να προστατευτούν καλύτερα σε μια εποχή αυξημένων απειλών.»

Η πρόταση της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων και απειλών, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι κλιματικές αλλαγές που επηρεάζουν την ασφάλεια. Η ενίσχυση της άμυνας και η ευρωπαϊκή ενότητα αποτελούν βασικούς πυλώνες για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

Η Ελλάδα, ως χώρα που βρίσκεται σε μια ευαίσθητη γεωστρατηγική θέση, αναμένει να επωφεληθεί από αυτές τις πρωτοβουλίες, καθώς θα μπορέσει να ενισχύσει τις αμυντικές της δυνατότητες χωρίς να υποστεί τις συνέπειες των δημοσιονομικών περιορισμών.

