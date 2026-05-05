Ικαρία: Σορός 40χρονης βρέθηκε στα βράχια στην Κεραμέ – Στο μικροσκόπιο τα αίτια θανάτου

Μια σορός γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου σε βραχώδη ακτή στην παραλία «Κεραμέ» του Ευδήλου στην Ικαρία, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών και νέο κύκλο ερευνών γύρω από τις συνθήκες της υπόθεσης. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, που εντόπισαν τη γυναίκα σε δύσβατο σημείο της ακτής.

Η επιχείρηση μεταφοράς της σορού δεν ήταν απλή. Με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ραχών Ικαρίας, η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά σε σημείο με οδική πρόσβαση και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας.

Διαβάστε επίσης: Marfin: 16 χρόνια μετά, το Αίγιο θυμάται την Αγγελική που δεν γύρισε ποτέ σπίτι

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η σορός αναγνωρίστηκε από οικείο της πρόσωπο και ανήκει σε 40χρονη αλλοδαπή, υπήκοο Αργεντινής. Το στοιχείο αυτό έδωσε ταυτότητα στην υπόθεση, όχι όμως και απαντήσεις για το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου Ικαρίας, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σάμου. Από τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων αναμένεται να προκύψει η καθαρότερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 40χρονης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



