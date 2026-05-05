Ικαρία: Σορός 40χρονης βρέθηκε στα βράχια στην Κεραμέ – Στο μικροσκόπιο τα αίτια θανάτου

Σκηνικό θρίλερ στήθηκε στην Ικαρία μετά τον εντοπισμό σορού γυναίκας σε βραχώδη ακτή στην παραλία Κεραμέ, στον Εύδηλο. Η γυναίκα αναγνωρίστηκε από συγγενικό της πρόσωπο και οι Αρχές περιμένουν πλέον τη νεκροψία-νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις για να φωτιστούν οι συνθήκες του θανάτου.

05 Μάι. 2026 11:47
Pelop News

Μια σορός γυναίκας εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου σε βραχώδη ακτή στην παραλία «Κεραμέ» του Ευδήλου στην Ικαρία, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών και νέο κύκλο ερευνών γύρω από τις συνθήκες της υπόθεσης. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού, που εντόπισαν τη γυναίκα σε δύσβατο σημείο της ακτής.

Η επιχείρηση μεταφοράς της σορού δεν ήταν απλή. Με τη συνδρομή κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ραχών Ικαρίας, η γυναίκα μεταφέρθηκε αρχικά σε σημείο με οδική πρόσβαση και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Ικαρίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, η σορός αναγνωρίστηκε από οικείο της πρόσωπο και ανήκει σε 40χρονη αλλοδαπή, υπήκοο Αργεντινής. Το στοιχείο αυτό έδωσε ταυτότητα στην υπόθεση, όχι όμως και απαντήσεις για το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή της.

Την προανάκριση έχει αναλάβει ο Λιμενικός Σταθμός Ευδήλου Ικαρίας, ενώ έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής και τοξικολογικών εξετάσεων στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Σάμου. Από τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων αναμένεται να προκύψει η καθαρότερη εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου της 40χρονης.

