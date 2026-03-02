Ηλεία – Ακαρνανία: Συλλήψεις για μέθη, ναρκωτικά και καταδικαστική απόφαση 8ετούς κάθειρξης

Τρεις διαφορετικές υποθέσεις απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές σε Ηλεία και Ακαρνανία, με συλλήψεις για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης, κατοχή ναρκωτικών και εκτέλεση καταδικαστικής απόφασης.

02 Μαρ. 2026 12:01
Pelop News

Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχές της Ηλείας και της Ακαρνανίας το τελευταίο 48ωρο, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων και αναζητήσεων.

Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης στην Ηλεία

Χθες το απόγευμα, στην Εθνική Οδό Πύργου–Κυπαρισσίας, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως συνέλαβαν αλλοδαπό άνδρα, καθώς σε έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε αυτοκίνητο βρισκόμενος υπό την επήρεια μέθης.

Σύλληψη για κατοχή κάνναβης

Σε δεύτερη περίπτωση, προχθές τα ξημερώματα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα.

Κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3,9 γραμμάρια κάνναβης.

Σύλληψη στο Αγρίνιο για εκκρεμή καταδίκη

Παράλληλα, στο Αγρίνιο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου συνέλαβαν ημεδαπό άνδρα, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο συλληφθείς είχε καταδικαστεί σε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών για απάτη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς.

 

