Ηλεία: «Απέδρασαν» τα ελάφια και…απειλούν τους οδηγούς οχημάτων

20μελής αγέλη ελαφιών κυκλοφορούν ελεύθερα στην ευρύτερη περιοχή Γρανιτσείκα-Σκουροχώρι-Σκαφιδιά στην Ηλεία.

19 Απρ. 2026 14:52
Pelop News

Κίνδυνο για σοβαρό τροχαίο δημιουργεί 20μελής αγέλη ελαφιών που κυκλοφορούν ελεύθερα στην ευρύτερη περιοχή Γρανιτσείκα-Σκουροχώρι-Σκαφιδιά στην Ηλεία.

Το θέμα είχε αναδείξει το iliaenimerosi.gr όταν ανέφερε πως το πρωί της Δευτέρας του Πάσχα (13/4) στα Γρανιτσείκα και πιο συγκεκριμένα στο δρόμο προς Σκουροχώρι, ΙΧ που κινούνταν επί του συγκεκριμένου δρόμου συγκρούστηκε…με ένα από τα ελάφια της αγέλης!

Από την συγκεκριμένη σύγκρουση δεν είχε τραυματιστεί κάποιος από τους επιβάτες του ΙΧ (στο οποίο προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές) και ενώ οι αρχικές πληροφορίες «μιλούσαν» για ελαφρύ τραυματισμό του ζώου, το άτυχο ζώο πέθανε…

Αργά το βράδυ της Παρασκευής (17/4) ένα από τα ελάφια που κυκλοφορούν ελεύθερα στην περιοχή «πετάχτηκε» ξαφνικά σε δρόμο της περιοχής με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με ΙΧ προκαλώντας του -ευτυχώς- υλικές ζημιές.

Τα συγκεκριμένα περιστατικά όπως είναι φυσικό- δεν έχουν περάσει απαρατήρητα έχοντας θορυβήσει τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής που, πλέον, οδηγούν τα οχήματά τους έχοντας τα μάτια τους «δεκατέσσερα», όμως ακόμα κι αυτό μπορεί να μην είναι αρκετό για να αποσοβήσει ένα σοβαρό τροχαίο… ο φόβος σοβαρού τροχαίου -κυρίως τις νυχτερινές ώρες όπου τα ζώα δεν διακρίνονται εύκολα- αποτελεί τα τελευταία 24ώρα κυρίαρχο θέμα συζήτησης μεταξύ τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iliaenimerosi.gr τα ζώα που μέχρι πριν λίγες ημέρες βρίσκονταν σε περιφραγμένο χώρο κτήματος στα Γρανιτσείκα κατάφεραν να «αποδράσουν» και στη συνέχεια να διασκορπιστούν στην ευρύτερη περιοχή…

