Ηλεία: Χειροπέδες σε μέλος σπείρας για μπαράζ κλοπών – Ανάμεσα στους κατηγορούμενους και τρεις ανήλικοι

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στα Σαβάλια Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι ακόμα ημεδαπών, από τους οποίους οι τρεις είναι ανήλικοι, ηλικίας 17, 16 και 16 ετών, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, προχθές το πρωί, ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με τον 17χρονο και τον έναν 16χρονο, διέρρηξαν οικία ημεδαπού άνδρα στην Ανδραβίδα, εισήλθαν στο εσωτερικό και ερεύνησαν όλους του χώρους, χωρίς να αφαιρέσουν κάποιο αντικείμενο.

Στο πλαίσιο οργανωμένης επιχείρησης, χθες στα Σαβάλια, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και της Ο.Π.ΔΙ. του Αστυνομικού Τμήματος Πηνειού, εντόπισαν και συνέλαβαν τον κατηγορούμενο.

Από την διενεργηθείσα προανάκριση και την ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τις 28-12-2025 έως και τις 16-02-2026 σε περιοχές της Ήλιδας, είχαν διαπράξει συνολικά ακόμα έξι κλοπές σε οικίες και σε αυτοκίνητα, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα αξίας -1.600- ευρώ, τραπεζικές κάρτες, ένα σκύλο, ένδυμα και ένα τσαντάκι.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας.

