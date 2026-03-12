Ηλεία: Έρευνες για αρπαγή δύο μικρών παιδιών από τον πατέρα – Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή των Λαστέικα, μετά από καταγγελία για αρπαγή δύο μικρών παιδιών από τον πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, πρόκειται για υπόθεση που αφορά ζευγάρι Ρομά, το οποίο φέρεται να αντιμετωπίζει εδώ και καιρό έντονες οικογενειακές συγκρούσεις και επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντασης.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα στις αστυνομικές αρχές, το μεσημέρι της Πέμπτης ο πατέρας πήρε τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας μόλις δύο και τριών ετών, και αποχώρησε από το σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Παλαιοχώρι Γαστούνης.

Μετά την καταγγελία, η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, ξεκινώντας έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα και των δύο ανήλικων παιδιών.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί το όχημα ή το σημείο όπου ενδέχεται να κατευθύνθηκε ο άνδρας.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

