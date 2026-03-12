Ηλεία: Έρευνες για αρπαγή δύο μικρών παιδιών από τον πατέρα – Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Όπως κατήγγειλε η μητέρα στις αστυνομικές αρχές, το μεσημέρι της Πέμπτης ο πατέρας πήρε τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας μόλις δύο και τριών ετών, και αποχώρησε από το σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Παλαιοχώρι Γαστούνης.

Ηλεία: Έρευνες για αρπαγή δύο μικρών παιδιών από τον πατέρα – Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
12 Μαρ. 2026 20:42
Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της Αστυνομίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην περιοχή των Λαστέικα, μετά από καταγγελία για αρπαγή δύο μικρών παιδιών από τον πατέρα τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr, πρόκειται για υπόθεση που αφορά ζευγάρι Ρομά, το οποίο φέρεται να αντιμετωπίζει εδώ και καιρό έντονες οικογενειακές συγκρούσεις και επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντασης.

Όπως κατήγγειλε η μητέρα στις αστυνομικές αρχές, το μεσημέρι της Πέμπτης ο πατέρας πήρε τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας μόλις δύο και τριών ετών, και αποχώρησε από το σπίτι. Σύμφωνα με την ίδια, ο άνδρας φέρεται να κατευθύνθηκε προς την περιοχή του Παλαιοχώρι Γαστούνης.

Μετά την καταγγελία, η Ελληνική Αστυνομία κινητοποιήθηκε άμεσα, ξεκινώντας έρευνες για τον εντοπισμό του πατέρα και των δύο ανήλικων παιδιών.

Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί το όχημα ή το σημείο όπου ενδέχεται να κατευθύνθηκε ο άνδρας.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:29 Βόλος: Ανήλικος οδηγός πέρασε με κόκκινο και τραυμάτισε αστυνομικό στο πόδι
21:18 Καρυστιανού: Επιστρέφω απογοητευμένη από τη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο για την ασφάλεια στα τρένα
21:07 Νορβηγία: Μεγάλη αστυνομική κινητοποίηση σε συναγωγή στο Τρόντχαϊμ
20:58 Αιγιάλεια: Η Δημοτική Αρχή απαντά σε δηλώσεις του κ. Φιλιππάτου με αιχμές
20:51 Κρήτη: Νέα σύλληψη για κατασκοπεία – Πολωνός φωτογράφιζε τη βάση της Σούδας
20:42 Ηλεία: Έρευνες για αρπαγή δύο μικρών παιδιών από τον πατέρα – Καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
20:34 Πέθανε ο πρώην βουλευτής της ΝΔ Αναστάσιος Γκόνης
20:26 Ο δήμαρχος της κατεχόμενης Κερύνειας Ιωσήφ Βιολάρης στην «Π»: «Δεν είμαστε πλέον μόνοι» ΒΙΝΤΕΟ
20:18 Θεσσαλονίκη: Ένταση έξω από την Agrotica – Αγρότες θέλουν να μπουν στα εγκαίνια
20:10 Συναγερμός στις ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε συναγωγή στο Μίσιγκαν – Νεκρός ο δράστης
20:01 Αναβάλλονται οι εκλογές για την ΟΝΝΕΔ Αχαΐας – Κανονικά στην υπόλοιπη χώρα
19:53 Σφοδρή χαλαζόπτωση στο διεθνές αεροδρόμιο της Ρώμης – Μπήκαν νερά στον 1ο όροφο
19:45 ΕΥΠ: 19 σοβαρές κυβερνοεπιθέσεις σε ένα χρόνο – Τι αναφέρει η ετήσια έκθεση
19:37 Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ
19:31 Ερασιτεχνικό: Οι διαιτητές των αγώνων του σαββατοκύριακου και της Δευτέρας
19:29 Ολυμπιακός: Ανανέωσε το συμβόλαιό του ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί
19:16 Εβάν Φουρνιέ: Το 2024 σκέφτηκα σοβαρά να αποσυρθώ, ο Ολυμπιακός φτιάχτηκε για μένα
19:08 Καλάβρυτα: Αναστέλλεται η λειτουργία του Οδοντωτού λόγω κατολισθήσεων – Η ανακοίνωση του ΟΣΕ
19:08 Χαλκιδική: Αναβλήθηκε η δίκη για τον θάνατο 8χρονης σε πισίνα κατασκήνωσης
19:00 Δώστε τέλος στον οχετό του διαδικτύου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ