Ηλεία: Ευρεία αστυνομική επιχείρηση με drone σε Αμαλιάδα και Γαστούνη – 16 συλλήψεις

Στοχευμένοι έλεγχοι για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας – Δεκάδες παραβάσεις και προσαγωγές

Ηλεία: Ευρεία αστυνομική επιχείρηση με drone σε Αμαλιάδα και Γαστούνη – 16 συλλήψεις
24 Μαρ. 2026 14:53
Pelop News

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Ηλεία και συγκεκριμένα στην Αμαλιάδα και τη Γαστούνη, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι και παρεμβάσεις, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν την ένταση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή:

  • Ελέγχθηκαν 187 άτομα και 112 οχήματα
  • Διενεργήθηκαν 15 έρευνες σε οικίες
  • Προσήχθησαν 19 άτομα
  • Βεβαιώθηκαν 35 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
  • Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα

Συνολικά συνελήφθησαν 16 άτομα, εκ των οποίων:

  • 12 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας
  • 1 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα ως διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ληστεία και σύσταση συμμορίας
  • 1 για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση
  • 2 για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με παράλληλη έδρα την Αμαλιάδα.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
16:39 Πιερρακάκης – Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Στο τραπέζι οικονομία και γεωπολιτικές πιέσεις
16:37 Μπιν Σαλμάν – Ιράν: Οι New York Times βλέπουν πιέσεις προς τον Τραμπ για συνέχιση του πολέμου
16:33 Καιρός 25ης Μαρτίου: Σε ποιες περιοχές αναμένονται τοπικές βροχές και ισχυροί άνεμοι
16:27 ΔΝΤ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,8% το 2026 και χρέος στο 110% έως το 2031
16:15 Πώς έκλεβαν τον ΕΦΚΑ και αγόραζαν πολυτελή αμάξια και σπίτια – Μοντέλα, επιχειρηματίες και TikTokers
16:08 Accountsaints: Διάκριση στα Finance & Accounting Awards 2026 για υπηρεσίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
16:06 Η Mel Schilling έφυγε από τη ζωή στα 54 της, μετά τη μάχη με τον καρκίνο
15:59 «Η Αντέλα θέλει να τα σπάσει όλα για να ζήσει»: Η Άννα Κοκκίνου μιλά για το «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
15:59 Μνημόσυνη Πομπή για τη Μνήμη των Σφαγιασθέντων Πατρινών του 1821
15:59 Ο Τραμπ «χρεώνει» στον Χέγκσεθ την πρώτη πρόταση για χτύπημα στο Ιράν ΒΙΝΤΕΟ
15:55 Τουρισμός: Στα 473,3 εκατ. ευρώ οι εισπράξεις τον Ιανουάριο -Πάνω από 1 εκατ. ταξιδιώτες
15:42 Σύνταξη στα 62 με πλασματικά έτη: Ποιοι κερδίζουν και τι πρέπει να προσέξουν
15:34 H HELLENiQ ENERGY δημιουργεί τη νέα γενιά στελεχών της Ενέργειας
15:30 Εξάμηνα έντοκα: Στα 500 εκατ. ευρώ οι αντλήσεις, στο 2,16% η απόδοση
15:24 Δυτική Αχαΐα – Παναγιωτοπούλου για Ασκούνη: Παραιτήθηκε με ένα email στο πρωτόκολλο
15:20 Σόφι Ρέιν για τον ιδρυτή του OnlyFans: «Μεγάλωσα με κουπόνια σίτισης, μου άλλαξε τη ζωή»
15:16 Η Ελλάδα 2η στον ΟΟΣΑ για τη δημόσια ακεραιότητα και την καταπολέμηση της διαφθοράς
15:10 Μοχάμαντ Ζολκάντρ: Το πρόσωπο που αναλαμβάνει την ασφάλεια του Ιράν μετά τον Λαριτζανί
15:08 Το πρώτο κινητό X-ray στην μάχη κατά του λαθρεμπορίου στην Ελλάδα
15:02 Χίος: Σκίστηκε από τον αέρα η τεράστια σημαία λίγο μετά την έπαρση για την 25η Μαρτίου
