Ηλεία: Ευρεία αστυνομική επιχείρηση με drone σε Αμαλιάδα και Γαστούνη – 16 συλλήψεις

Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Ηλεία και συγκεκριμένα στην Αμαλιάδα και τη Γαστούνη, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηλείας, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας.

Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι και παρεμβάσεις, με τα αποτελέσματα να αποτυπώνουν την ένταση της αστυνομικής παρουσίας στην περιοχή:

Ελέγχθηκαν 187 άτομα και 112 οχήματα

Διενεργήθηκαν 15 έρευνες σε οικίες

Προσήχθησαν 19 άτομα

Βεβαιώθηκαν 35 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Ακινητοποιήθηκαν 6 οχήματα

Συνολικά συνελήφθησαν 16 άτομα, εκ των οποίων:

12 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας

1 για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα ως διωκόμενος με ένταλμα σύλληψης για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων ληστεία και σύσταση συμμορίας

1 για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση

2 για στέρηση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, με παράλληλη έδρα την Αμαλιάδα.

Οι αστυνομικές αρχές επισημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις αυτού του τύπου θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, με στόχο την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών στην ευρύτερη περιοχή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



