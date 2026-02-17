Ηλεία: Η κατολίσθηση απέκλεισε το Μαζαράκι κυριολεκτικά!

Μηχανήματα του δήμου επιχειρούν να αποκαταστήσουν, στο μέτρο του δυνατού, την πρόσβαση, ωστόσο οι παρεμβάσεις γίνονται υπό τον διαρκή κίνδυνο νέων καταρρεύσεων

17 Φεβ. 2026 14:09
Pelop News

Πλέον σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού βρίσκεται από το πρωί σήμερα (17.2.26) το χωριό Μαζαράκι στον δήμο Ήλιδας στην Ηλεία, εξαιτίας κατολίσθησης, που προκλήθηκε από την κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες.

Σε οριακή κατάσταση στην Ηλεία, «πνίγηκαν» καλλιέργειες και οικισμοί, πλημμύρισαν Πηνειός και Αλφειός, ΦΩΤΟ

Μετά τις σοβαρές ζημιές που έχει υποστεί από την κατολίσθηση ο ένας κεντρικός δρόμος του χωριού Μαζαράκι Ηλείας τις προηγούμενες ημέρες, έκλεισε και ο δεύτερος δρόμος πρόσβασης, εξαιτίας νέας κατολίσθησης που διέκοψε ολοκληρωτικά την κυκλοφορία.

Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει τους φόβους για ραγδαία επιδείνωση του φαινομένου, το οποίο από χθες είχε ήδη χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επικίνδυνο, με το μήκος του μετώπου της κατολίσθησης να ξεπερνά τα 700 μέτρα από την είσοδο του οικισμού, στο τμήμα που συνδέεται με τον Πρόδρομο, έως πίσω από τον οικισμό.

«Σε άμεσο κίνδυνο τέσσερα σπίτια»
Όπως δήλωσε στο ilialive.gr ο αντιδήμαρχος Ήλιδας, Κώστας Αναγνωστόπουλος, που βρίσκεται στο σημείο, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς το κατολισθητικό φαινόμενο εξελίσσεται με έντονη δυναμική και συνεχείς μετακινήσεις εδάφους.

Μηχανήματα του δήμου επιχειρούν να αποκαταστήσουν, στο μέτρο του δυνατού, την πρόσβαση, ωστόσο οι παρεμβάσεις γίνονται υπό τον διαρκή κίνδυνο νέων καταρρεύσεων.

Ενώ αρχικά δύο κατοικίες θεωρούνταν ότι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο, πλέον σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Ήλιδας, ο αριθμός τους έχει αυξηθεί σε τέσσερις. Σε μία περίπτωση είχε ήδη ζητηθεί προληπτικά η απομάκρυνση οικογένειας, όμως τα νέα δεδομένα δημιουργούν ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφάλεια των κατοίκων.

Όπως έκανε γνωστό μάλιστα, ο δήμαρχος Ήλιδας, Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, αύριο Τετάρτη αναμένεται να επισκεφθεί την περιοχή ιδιώτης γεωλόγος για μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης ενώ παράλληλα έχει κληθεί από τον δήμο και το ΕΑΓΜΕ.

14:09 Ηλεία: Η κατολίσθηση απέκλεισε το Μαζαράκι κυριολεκτικά!
