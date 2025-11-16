Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

 

Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια
16 Νοέ. 2025 14:52
Pelop News

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στα Σαβάλια Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας ένας ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 14-11-2025, αργά το βράδυ, στη Μαραθιά Ηλείας, ο κατηγορούμενος, εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με μπλούζα που είχε ανεβάσει στο ύψος των ματιών και με πετσέτα στο κεφάλι και αφού απείλησε υπάλληλο με κατσαβίδι, αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των -70- ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν, ενώ βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν -15- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:59 Στη βράβευση του Νικήτα Κακλαμάνη και ο Παύλος Μαρινάκης
14:52 Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια
14:35 Απάντηση Χρυσοχοϊδη για την καταδίκη του Ρουβίκωνα: «Γιατί μπροστά στο Μνημείο;»
14:32 Πολυτεχνείο: Στεφάνι ο Κασσελάκης μαζί με αντιστασιακούς
14:26 Κ. Τασούλας στον Β. Ζελένσκι: Η στάση μας υπαγορεύτηκε και από το τραύμα της Κύπρου,
14:13 Ο αποχαιρετισμός του Αντώνη Σαμαρά στον Δημήτρη Σταμάτη
14:08 Κωνσταντινούπολη: Μάνα και τα δυο της παιδιά πέθαναν από ψεκασμένα τρόφιμα!
14:02 Μητσοτάκης-Ζελένσκι: Πέφτουν υπογραφές στο Μαξίμου παρουσία και της κ. Γκιλφόιλ
13:55 Συντάξεις: Δείτε για ποιο λόγο θα καταβληθούν νωρίτερα οι συντάξεις
13:33 Πότε προβλέπουν οι μετεωρολόγοι το πρώτο κύμα ψύχους στην Ελλάδα
13:28 Που θα δείτε τις μάχες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού
13:18 Διεύρυνση ωραρίου και προσφορές οι κινήσεις του Εμπορικού Συλλόγου ενόψει black Friday και Αγ. Ανδρέα
13:08 Έφυγε ο πρώην Υπουργός της ΝΔ Δημήτρης Σταμάτης-Το βιογραφικό του
13:00 Το μήνυμα του Δήμου Πατρέων για την επέτειο του Πολυτεχνείου
12:54 Νέες αποκαλύψεις από τον Μαρτίκα για το κύκλωμα με τις απάτες
12:43 «Πάτησε» Ελλάδα ο Ζελένσκι –Με ποιους θα συναντηθεί για την συμφωνία με το φυσικό αέριο
12:37 Πάτρα: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τον ξυλοδαρμό του 16χρονου
12:26 Η Αχαϊα ψηλά στην ανεπίσημη κατάταξη του ΣΕΓΑΣ
12:18 Ωρα Πατρών: «Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο για το τρένο, υπεύθυνη η Νέα Δημοκρατία»
12:09 Μαρινάκης: «Η κυβέρνηση με στρατηγική ενισχύει τα εισοδήματα»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 15 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ