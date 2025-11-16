Ηλεία: Ληστεία στη Μαραθιά, σύλληψη στα Σαβάλια

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στα Σαβάλια Ηλείας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας ένας ημεδαπός άνδρας σε βάρος του οποίου, σχηματίσθηκε δικογραφία, κακουργηματικού χαρακτήρα, για διάπραξη ληστείας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 14-11-2025, αργά το βράδυ, στη Μαραθιά Ηλείας, ο κατηγορούμενος, εισήλθε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, με μπλούζα που είχε ανεβάσει στο ύψος των ματιών και με πετσέτα στο κεφάλι και αφού απείλησε υπάλληλο με κατσαβίδι, αφαίρεσε από την ταμειακή μηχανή το χρηματικό ποσό των -70- ευρώ.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ταυτοποίησαν άμεσα τα στοιχεία του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν, ενώ βρήκαν στην κατοχή του και κατάσχεσαν -15- ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



