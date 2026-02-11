Ηλεία: Λουκέτο στα ΕΛΤΑ Λεχαινών μετά από 160 χρόνια λειτουργίας

Κλείνει οριστικά στις 20 Φεβρουαρίου το κατάστημα ΕΛΤΑ Λεχαινών, ένα από τα παλαιότερα ταχυδρομεία της χώρας. Η απόφαση σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής παρουσίας που συνδέθηκε επί δεκαετίες με την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

11 Φεβ. 2026 12:20
Pelop News

Τίτλους τέλους βάζει στις 20 Φεβρουαρίου το κατάστημα των ΕΛΤΑ στα Λεχαινά, έπειτα από 160 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Το ταχυδρομείο, που λειτούργησε για πρώτη φορά το 1865, αποτέλεσε διαχρονικά σημείο εξυπηρέτησης αλλά και κοινωνικής αναφοράς για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το συγκεκριμένο κατάστημα δεν περιοριζόταν σε τυπικές συναλλαγές. Για πολλές γενιές κατοίκων υπήρξε χώρος καθημερινής επαφής, όπου εξυπηρετούνταν βασικές ανάγκες όπως πληρωμές συντάξεων και λογαριασμών, αποστολές δεμάτων και αλληλογραφίας, αλλά και μια σειρά υπηρεσιών που συνδέθηκαν με την τοπική ζωή.

Το επικείμενο κλείσιμο δημιουργεί νέα δεδομένα για τους κατοίκους, καθώς μέρος των υπηρεσιών θα παρέχεται πλέον από γειτονικά καταστήματα ΕΛΤΑ Courier, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει την καθημερινή εξυπηρέτηση πολιτών, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με έντονα τοπικά χαρακτηριστικά.

Το ταχυδρομείο Λεχαινών συγκαταλέγεται στα πρώτα έντεκα καταστήματα των ΕΛΤΑ που οδηγούνται σε παύση λειτουργίας, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δικτύου, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο για την περιοχή και αφήνοντας πίσω μια μακρά διαδρομή που ταυτίστηκε με την εξέλιξη της τοπικής κοινωνίας.

